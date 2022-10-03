Путин поручил создать возможность отзывать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября разработать проект, позволяющий гражданам давать и отзывать согласие на обработку персональных данных через «Госуслуги», говорится на сайте Кремля.

В сентябре Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку персональных данных, которые могут запрашиваться при получении разных услуг. Предполагается, что сервис позволит отслеживать, кто имеет право на обработку данных граждан.

Пользователи смогут:

Видеть, кому и когда были предоставлены персональные данные

Видеть, какие именно данные запрошены той или иной организацией

Отзывать согласия

Контролировать удаление персональных данных

Новые возможности будут доступны в личном кабинете портала «Госуслуги».

Кроме того, поручено разработать проект, который позволит подтверждать личность человека через приложение. Предполагается, что новый сервис будут использовать для покупок в магазинах и проезде в транспорте.

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