Reddit «снимает сливки»: портал привлек инвестиции и удвоил свою оценку до $6 млрд

Соцсеть Reddit, которая недавно оказалась в центре нашумевших историй с раскачиванием биржевого рынка инвесторами-любителями, объявила о новом раунде финансирования. В рамках серии E от существующих и новых инвесторов удалось привлечь $250 млн.

«Никогда не помешает собрать деньги, когда есть возможность сделать это, и у Reddit был удачный год», — сказал в интервью Wall Street Journal исполнительный директор Reddit Стив Хаффман.

После инвестиций оценка капитализации компании достигла $6 млрд, уточняет Reuters. Представители Reddit заявили, что испытывают повышенный интерес и со стороны рекламодателей. Доходы от прямой рекламы увеличились на 90% в последнем квартале по сравнению с прошлым годом.

«Рекламодатели положительно отреагировали на наши усилия и аутентичность сообщества Reddit. Мы решили, что сейчас подходящая возможность для стратегических инвестиций в Reddit, включая видео, рекламу, потребительские товары и выход на международные рынки. Мы также готовы удвоить количество сотрудников в этом году», — говорится в сообщении соцсети.

По данным портала, его аудитория составляет более чем 50 млн ежедневных пользователей. В конце 2020 года Reddit приобрел платформу для коротких видео Dubsmash, с помощью которой планирует обновить свои инструменты для создания видео.

Ранее Санкт-Петербургская биржа впервые стала лидером по объёму торгов в России на фоне ажиотажа частных инвесторов с Reddit.

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