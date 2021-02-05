Ребята с Reddit «зажгли»: петербургская биржа впервые обогнала по торгам московскую

Санкт-Петербургская биржа впервые стала лидером по объёму торгов в России на фоне ажиотажа частных инвесторов с Reddit. По информации Bloomberg, в январе 2021 года объём торгов на петербургской площадке составил $36,1 млрд против $30,2 млрд на московской.

В январе объём торгов на Санкт-Петербургской фондовой бирже вырос на 14% благодаря, в том числе, противостоянию инвесторов с Reddit и Уолл-стрит, пишет Bloomberg. Таким образом, площадка Северной столицы впервые обогнала Московскую фондовую биржу, на которой торгуются всего 55 иностранных бумаг.

В то же время на петербургской бирже инвесторы могут выбрать из 1523 активов, в числе которых и ценные бумаги американской сети GameStop, чья цена взлетала на 1625% в январе усилиями частных инвесторов с Reddit.

По словам аналитиков, интерес к иностранным акциям у российских инвесторов будет расти и дальше. При этом Мосбиржа более консервативна и неоднократно напоминала о рисках покупки «хайповых» акций.

«Мы призываем частных инвесторов осторожно относится к хайпу, который в последнее время стал возникать вокруг отдельных иностранных акций и биржевых инструментов на фоне активного обсуждения в СМИ и социальных сетях», — говорилось в заявлении пресс-службы.

Что касается противостояния частных инвесторов и Уолл Стрит, то началось всё с поста одного из участников сообщества частных трейдеров WallStreetBets на Reddit в конце ноября, в котором он предрёк смерть сети магазинов видеоигр GameStop.

В результате миллионы частных инвесторов-физлиц, которых СМИ прозвали «ребята с Reddit», начали скупать ценные бумаги, и за несколько дней они подскочили в цене от $10 до $400. Ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.

Фото: sharafmaksumov/Depositphotos