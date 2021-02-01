Инвесторы с Reddit пришли в Россию: «Тинькофф» закроет ряд коротких позиций

Вследствие атаки частных инвесторов с Reddit сервис «Тинькофф инвестиции» сообщил о принудительном закрытии ряда коротких позиций клиентов. Мера будет принята в отношении бумаг двух американских компаний: American Airlines и Bed Bath & Beyond. Об этом сообщает журнал Forbes.

Это случится 2 февраля в 17:00 (мск).

Подобная мера является одной из первых для крупных российских брокеров, на которых оказывает влияние флешмоб инвесторов с Reddit. По данным Forbes, решение коснется примерно 1 тысячи клиентов «Тинькофф».

Напомним, что инвесторы-любители с Reddit уже некоторое время разогревают биржевой рынок, пытаясь спасти бедствующие компании. Так, фаворитом флешмоба стала розничная сеть продаж видеоигр GameStop. С начала года ее акции подорожали на 685%. Затем были зафиксированы «скачки» стоимости бумаг сети кинотеатров AMC Entertainment и компании Nokia.

В «Тинькофф» сообщили, что решение о закрытии позиций по American Airlines и Bed Bath & Beyond связано с запретом ряда брокеров США на наращивание позиций по этим акциям.

Также «Тинькофф» указывает на «очень высокие» риски того, что Санкт-Петербургская биржа в ближайшие дни запретит наличие коротких позиций по этим компаниям.

В этом случае у инвесторов не будет времени на самостоятельные действия, и биржа заставит брокера «принудительно закрыть все непокрытые позиции по данному эмитенту в короткий промежуток времени».

«Любой брокер в любой момент может потребовать от клиента закрыть непокрытую позицию — это стандартная распространенная практика в таких ситуациях, направленная на то, чтобы максимально защитить интересы клиентов», — сообщил изданию представитель компании.

При этом компания ссылается на собственный регламент оказания услуг, где прописана возможность закрытия позиций инвесторов в одностороннем порядке.

Представитель Санкт-Петербургской биржи, где торгуются бумаги указанных компаний, сообщил, что с 1 февраля по акциям Bed Bath & Beyond клиринговый центр повысил штраф за непоставку бумаг с 10% до 400% годовых. Это сделано для стимулирования «участников торгов закрывать рискованные непокрытые короткие позиции и не открывать новые».

Торговля указанными бумагами, с большой долей вероятности, ограничена не будет.

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