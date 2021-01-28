Трейдеры на Reddit снова «раскачали» рынок: акции Nokia стремительно растут

Пользователи портала Reddit снова повлияли на биржевой рынок, пишет Medialeaks.ru . На этот раз зафиксирован «скачок» стоимости акций компании Nokia.

Популярность бумаг компании повысила активность форума Wallstreetbets на портале, уточняет издание (форум насчитывает около 2,8 млн участников). Один из пользователей опубликовал пост с семью заблуждениями о Nokia и привел ссылки на статьи в Nokia News, которые, по его мнению, «могут изменить точку зрения инвесторов».

Позже на американской бирже начался «наплыв трейдеров-любителей с Reddit». В среду акции Nokia подскочили до $10, такой высокой стоимости у бумаг компании не было за последние годы. На этом фоне представители Nokia заявили Reuters, что не знают о причинах роста цен на ее акции.

«Nokia не осведомлена о каких-либо существенных, нераскрытых корпоративных событиях или существенных изменениях в ее бизнесе или делах, которые не были публично раскрыты, которые могли бы объяснить недавнее повышение рыночной цены или объема торгов ее акций», — приводит издание цитату из заявления компании.

Активность инвесторов-любителей беспокоит профессионалов биржевого рынка.

«Сейчас мы имеем целую армию трейдеров, которые вместо того, чтобы анализировать будущую выгоду, цепляются за импульсную ежесекундную возможность, увиденную на Reddit, YouTube или TikTok», — считает маркетинговый аналитик Эд Мойя.

Между тем, для некоторого роста стоимости акций Nokia всё же были причины, уточняет Business Insider. Компания получила поддержку от SEB, в итоге целевая цена за одну акцию была повышена с $4,25 до $4,60.

Кроме того, компания объявила о сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Elisa с целью создания маршрутизаторов для IP-сетей с интерфейсом в один терабит.

Ранее акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment выросли более чем на 300% благодаря флешмобу индивидуальных инвесторов форума Wallstreetbets. Также пользователи Reddit сделали фаворитами биржевого рынка розничную сеть продаж видеоигр GameStop (с начала года ее акции подорожали на 685%).

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