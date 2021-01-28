Трейдеры на Reddit снова «раскачали» рынок: акции Nokia стремительно растут

Пользователи портала Reddit снова повлияли на биржевой рынок, пишет Medialeaks.ru. На этот раз зафиксирован «скачок» стоимости акций компании Nokia.
Популярность бумаг компании повысила активность форума Wallstreetbets на портале, уточняет издание (форум насчитывает около 2,8 млн участников). Один из пользователей опубликовал пост с семью заблуждениями о Nokia и привел ссылки на статьи в Nokia News, которые, по его мнению, «могут изменить точку зрения инвесторов».
Позже на американской бирже начался «наплыв трейдеров-любителей с Reddit». В среду акции Nokia подскочили до $10, такой высокой стоимости у бумаг компании не было за последние годы. На этом фоне представители Nokia заявили Reuters, что не знают о причинах роста цен на ее акции.
«Nokia не осведомлена о каких-либо существенных, нераскрытых корпоративных событиях или существенных изменениях в ее бизнесе или делах, которые не были публично раскрыты, которые могли бы объяснить недавнее повышение рыночной цены или объема торгов ее акций», — приводит издание цитату из заявления компании.
Активность инвесторов-любителей беспокоит профессионалов биржевого рынка.
«Сейчас мы имеем целую армию трейдеров, которые вместо того, чтобы анализировать будущую выгоду, цепляются за импульсную ежесекундную возможность, увиденную на Reddit, YouTube или TikTok», — считает маркетинговый аналитик Эд Мойя.
Между тем, для некоторого роста стоимости акций Nokia всё же были причины, уточняет Business Insider. Компания получила поддержку от SEB, в итоге целевая цена за одну акцию была повышена с $4,25 до $4,60.
Кроме того, компания объявила о сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Elisa с целью создания маршрутизаторов для IP-сетей с интерфейсом в один терабит.
Ранее акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment выросли более чем на 300% благодаря флешмобу индивидуальных инвесторов форума Wallstreetbets. Также пользователи Reddit сделали фаворитами биржевого рынка розничную сеть продаж видеоигр GameStop (с начала года ее акции подорожали на 685%).
Фото: Arnold O. A. Pinto / Shutterstock
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