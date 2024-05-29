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В сеть утекли данные крупнейшего российского онлайн-магазина очков и контактных линз — DLBI

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Автоматизированный сервис мониторинга DLBI сообщил о сливе базы данных клиентов предположительно онлайн-магазина очков и контактных линз Ochkov.net. В компании не ответили на запрос RB.RU на момент публикации.

В сеть утекли данные крупнейшего российского онлайн-магазина очков и контактных линз — DLBI

По данным сервиса, в полученном хакером дампе содержатся полные имена, почти 700 тыс. уникальных имейлов, около 150 тыс. телефонных номеров, адреса доставки, хешированные пароли, IP-адреса и стоимость заказов. 

Судя по всему, данные актуальны на прошлый четверг, 23 мая. В самой компании пока не прокомментировали возможную утечку.

Ochkov.Net — один из крупнейших в России интернет-магазинов контактных линз, средств для ухода за ними и аксессуаров. Компания работает с 2003 года. По ее собственным данным, операторы оформляют более 1 тыс. заказов. Сегодня у магазина почти 200 тыс. постоянных покупателей.

  • В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об оборотных штрафа и уголовной ответственности за утечку персональных данных. До восьми лет тюрьмы будет грозить тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, и до пяти лет – тем, кто решит заработать на продаже этих данных.

Фото на обложке: Unsplash

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