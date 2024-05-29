В сеть утекли данные крупнейшего российского онлайн-магазина очков и контактных линз — DLBI

Автоматизированный сервис мониторинга DLBI сообщил о сливе базы данных клиентов предположительно онлайн-магазина очков и контактных линз Ochkov.net. В компании не ответили на запрос RB.RU на момент публикации.
По данным сервиса, в полученном хакером дампе содержатся полные имена, почти 700 тыс. уникальных имейлов, около 150 тыс. телефонных номеров, адреса доставки, хешированные пароли, IP-адреса и стоимость заказов.
Судя по всему, данные актуальны на прошлый четверг, 23 мая. В самой компании пока не прокомментировали возможную утечку.
Ochkov.Net — один из крупнейших в России интернет-магазинов контактных линз, средств для ухода за ними и аксессуаров. Компания работает с 2003 года. По ее собственным данным, операторы оформляют более 1 тыс. заказов. Сегодня у магазина почти 200 тыс. постоянных покупателей.
- В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об оборотных штрафа и уголовной ответственности за утечку персональных данных. До восьми лет тюрьмы будет грозить тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, и до пяти лет – тем, кто решит заработать на продаже этих данных.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Два российских миллиардера создадут компанию в области кибербезопасности
- 2 Причиной сбоя в работе СДЭК мог стать вирус-шифровальщик
- 3 Узнайте, насколько ваш сайт готов к хакерской атаке
- 4 Неструктурированные данные: как контролировать, зачем управлять и как избежать утечек
- 5 «Осторожно, данные»: как безопасно взаимодействовать с LLM
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2024
31 мая 2024