В октябре в РФ вступает в силу ряд новых законов, представители бизнеса просят у правительства предоставить отсрочку сотрудникам компаний, а «Газпром» продолжает подсчитывать убытки от аварии на «Северных потоках». Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Конец моратория на банкротство, новые законы и просьба бизнеса об отсрочке: главное 1 октября