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Конец моратория на банкротство, новые законы и просьба бизнеса об отсрочке: главное 1 октября

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В октябре в РФ вступает в силу ряд новых законов, представители бизнеса просят у правительства предоставить отсрочку сотрудникам компаний, а «Газпром» продолжает подсчитывать убытки от аварии на «Северных потоках». Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Конец моратория на банкротство, новые законы и просьба бизнеса об отсрочке: главное 1 октября

Россия

  • В октябре в РФ вступает в силу ряд новых законов: получение госуслуг упростят, россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-операции в банке, кредитные организации введут ограничения для компаний и ИП из «красной зоны».
  • Кроме того, сегодня истекает срок действия мораторий на банкротство. Правительство решило его не продлевать.

Бизнес

  • Четыре крупные деловые ассоциации (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата) обратились к главе правительства РФ с просьбой предоставить отсрочку части сотрудников всех компаний, то есть порядка 30-50% от общего числа подлежащих мобилизации. Представители бизнеса считают, что текущих льгот недостаточно «для сохранения деятельности и развития российского предпринимательства».
  • Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что на момент аварии в трех нитках «Северных потоков» находилось около 800 млн кубометров газа. По его словам, такого количества хватило бы Дании на три месяца.

Транспорт

  • Согласно данным «Яндекс.Расписаний», на фоне сильного тумана в столице в московских аэропортах задержан 21 рейс, 15 рейсов отменено. 

Технологии

  • Apple внесла iPhone 6 в список винтажных продуктов. К винтажным относятся устройства, продажа которых была остановлена «более 5 и менее 7 лет назад». До того, как смартфон перейдет в категорию устаревших, по нему будет проводиться сервисное обслуживание.

Фото: Unsplash

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