Ограничение банковских онлайн-операций, оценка рисков компаний и ИП: новые законы в октябре

В октябре в России вступает в силу ряд новых законов — получение госуслуг упросят, россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-операции в банке, кредитные организации введут ограничения для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) из «красной» зоны.

Получение госуслуг станет проще

Упростится получение государственных и муниципальных услуг, так как нужные для выполнения обращения документы и информация будут представляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Ограничение онлайн-операций

Россияне получили право самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование), а также возможность ограничивать максимальную сумму транзакции. Это должно помочь в борьбе с мошенниками. Отменить этот запрет можно будет по желанию в любое время.

Изменения в госзакупках при санкциях

Подпавших под санкции участников госзакупок власти смогут относить к перечню заказчиков, к которым можно применять закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Такое же правило будет применяться к закупкам инновационной и высокотехнологичной продукции и лекарств.

Оценка банками рисков компаний и ИП

С 1 июля в России работает система «Знай своего клиента», которая позволяет банкам разделять всех клиентов по степеням риска и на основе этого решать, какой объем операций им разрешен. С 1 октября начинают действовать ограничения для компаний или ИП из «красной» зоны: если в течение полугода они не реабилитируют себя через ЦБ, то их ликвидируют.

Новые правила уплаты НДС при получении услуг онлайн

Если онлайн-услуги оказываются иностранными поставщиками компаниям и ИП, то последние будут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. При этом с физлицами работа в этой части не меняется: иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно.

Водительские права в электронном виде

Предъявлять водительские права в электронном виде можно будет с 1 октября через сервис «Госуслуги Авто». При этом иметь удостоверение в бумажном виде по‑прежнему обязательно, полная замена на электронный формат будет возможна после внесения поправок в ПДД.

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