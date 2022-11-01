В ноябре в России вступает ряд новых законодательных изменений — начинается эксперимент по созданию российского аналога GitHub, продлеваются сроки подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции, а госкомпании смогут развивать своих малых поставщиков.

Эксперимент по открытому софту и развитие малых поставщиков: законодательные изменения ноября