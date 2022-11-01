Эксперимент по открытому софту и развитие малых поставщиков: законодательные изменения ноября

Анастасия Марьина
В ноябре в России вступает ряд новых законодательных изменений — начинается эксперимент по созданию российского аналога GitHub, продлеваются сроки подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции, а госкомпании смогут развивать своих малых поставщиков.
Эксперимент по открытому софту и развитие малых поставщиков: законодательные изменения ноябряАнастасия Марьина
- С 1 ноября стартует эксперимент по открытому программному обеспечению (ПО) — предусматривается создание национального репозитория ПО с открытым кодом (российский аналог GitHub). Участие добровольное, заявку можно будет подать до 1 апреля 2023 года. Сама программа будет действовать до 30 апреля 2024 года.
- До 10 ноября включительно инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции. 15 августа в России запустили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции — принятый в июле 2022 года закон позволяет проводить конвертацию без участия иностранного банка-депозитария.
- Крупнейшие компании с госучастием смогут реализовывать программы развития подрядчиков среди малого и среднего бизнеса. Туда могут попасть мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и другой поддержки.
- Упрощается порядок подтверждения прав на кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации: банки смогут запрашивать эту информацию у Федеральной налоговой службы (ФНС). Сама ФНС получит необходимые данные от Минобороны.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
01 ноября 2022
11 ноября 2022
Популярное
Истории
Revolut: больше, чем банк
Новости