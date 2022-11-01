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Эксперимент по открытому софту и развитие малых поставщиков: законодательные изменения ноября

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В ноябре в России вступает ряд новых законодательных изменений — начинается эксперимент по созданию российского аналога GitHub, продлеваются сроки подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции, а госкомпании смогут развивать своих малых поставщиков.

Эксперимент по открытому софту и развитие малых поставщиков: законодательные изменения ноября
  • С 1 ноября стартует эксперимент по открытому программному обеспечению (ПО) — предусматривается создание национального репозитория ПО с открытым кодом (российский аналог GitHub). Участие добровольное, заявку можно будет подать до 1 апреля 2023 года. Сама программа будет действовать до 30 апреля 2024 года. 
  • До 10 ноября включительно инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции. 15 августа в России запустили процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции — принятый в июле 2022 года закон позволяет проводить конвертацию без участия иностранного банка-депозитария.
  • Крупнейшие компании с госучастием смогут реализовывать программы развития подрядчиков среди малого и среднего бизнеса. Туда могут попасть мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и другой поддержки.
  • Упрощается порядок подтверждения прав на кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации: банки смогут запрашивать эту информацию у Федеральной налоговой службы (ФНС). Сама ФНС получит необходимые данные от Минобороны.

Фото на обложке: Unsplash

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