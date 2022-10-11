Новая Зеландия расширила санкции, ритейлеры активно регистрируют IT-компании: главное 11 октября

Карина Пардаева
Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, продажи легковушек с пробегом снизились на 10%, ритейлеры активно регистрируют IT-компании и другие события 11 октября — в дайджесте RB.RU.
Новая Зеландия расширила санкции, ритейлеры активно регистрируют IT-компании: главное 11 октябряКарина Пардаева
Мир
- Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о расширении антироссийского санкционного списка. В него вошли 51 бизнесмен и 24 человека, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ. Введен запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландское вино и морепродукты, российскую водку и икру, а также санкции в нефтегазовой сфере.
- В Евросоюзе (ЕС) оценили убытки от ограничений, принятых в рамках восьмого пакета санкций против России, примерно в 123 млрд евро.
Финансы
- По итогам первого полугодия комиссии банков по продвижению страховых продуктов упали вдвое год к году. Такая динамика обусловлена не только снижением объемов розничного кредитования, но и слабой динамикой на рынке страхования жизни.
Бизнес
- Юрий Мильнер отказался от российского гражданства. Миллиардер сообщил, что с 2014 года не живет в России.
- Российские торговые сети практически исчерпали запасы иностранного крепкого алкоголя. У же к декабрю с российских полок могут исчезнуть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.
- Поставки вакцин для животных в Россию могут прекратиться. Причина — Россельхознадзор, который до 1 ноября требует передать в госколлекции образцы штаммов импортных вакцин. Бизнес предупредил: на импортных производителей приходилось около половины всех поставляемых в РФ вакцин.
- Из-за нестабильности потребительского спроса и заказов продуктов питания со стороны ритейлеров производители и поставщики просят крупные сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров. Поставщики уверяют, что предложение не отразится на качестве продуктов для потребителей.
- Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первых трех кварталов 2022 года снизились почти на 10% до 3,94 млн машин. Большую часть вторичного рынка составили иномарки.
- Российские ритейлеры «Леруа Мерлен» и Lamoda в начале октября зарегистрировали дочерние IT-компании. Если такие «дочки» получат аккредитацию Минцифры как IT-компании, их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с решением Минобороны.
Фото на обложке: kirill_makarov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские ритейлеры стали активно регистрировать дочерние IT-компании
- 2 Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму
- 3 Призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса
- 4 Покинувшие страну из-за мобилизации россияне стали чаще пользоваться сервисами знакомств
- 5 Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октября
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2022
14 октября 2022
15 октября 2022
Популярное
Истории
Что полезнее — чай или кофе?
Новости
ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение
Истории