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Новая Зеландия расширила санкции, ритейлеры активно регистрируют IT-компании: главное 11 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, продажи легковушек с пробегом снизились на 10%, ритейлеры активно регистрируют IT-компании и другие события 11 октября — в дайджесте RB.RU.

Новая Зеландия расширила санкции, ритейлеры активно регистрируют IT-компании: главное 11 октября

Мир

  • Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута объявила о расширении антироссийского санкционного списка. В него вошли 51 бизнесмен и 24 человека, которые связаны с присоединением новых территорий к РФ. Введен запрет на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландское вино и морепродукты, российскую водку и икру, а также санкции в нефтегазовой сфере.
  • В Евросоюзе (ЕС) оценили убытки от ограничений, принятых в рамках восьмого пакета санкций против России, примерно в 123 млрд евро.

Финансы

  • По итогам первого полугодия комиссии банков по продвижению страховых продуктов упали вдвое год к году. Такая динамика обусловлена не только снижением объемов розничного кредитования, но и слабой динамикой на рынке страхования жизни.

Бизнес

  • Юрий Мильнер отказался от российского гражданства. Миллиардер сообщил, что с 2014 года не живет в России.
  • Российские торговые сети практически исчерпали запасы иностранного крепкого алкоголя. У же к декабрю с российских полок могут исчезнуть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys.
  • Поставки вакцин для животных в Россию могут прекратиться. Причина — Россельхознадзор, который до 1 ноября требует передать в госколлекции образцы штаммов импортных вакцин. Бизнес предупредил: на импортных производителей приходилось около половины всех поставляемых в РФ вакцин.
  • Из-за нестабильности потребительского спроса и заказов продуктов питания со стороны ритейлеров производители и поставщики просят крупные сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров. Поставщики уверяют, что предложение не отразится на качестве продуктов для потребителей.
  • Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первых трех кварталов 2022 года снизились почти на 10% до 3,94 млн машин. Большую часть вторичного рынка составили иномарки. 
  • Российские ритейлеры «Леруа Мерлен» и Lamoda в начале октября зарегистрировали дочерние IT-компании. Если такие «дочки» получат аккредитацию Минцифры как IT-компании, их сотрудники смогут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с решением Минобороны. 

Фото на обложке: kirill_makarov / Shutterstock

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