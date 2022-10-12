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Продление срока передачи дел после мобилизации, Flowwow в Великобритании: главное 12 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает рассказывать о ключевых событиях для бизнеса: предпринимателям решили продлить на семь дней передачу дел после мобилизации, банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам, российский Flowwow планирует выйти на рынки Великобритании и другие собтыия 12 октября.

Продление срока передачи дел после мобилизации, Flowwow в Великобритании: главное 12 октября

Россия

  • Российским предпринимателям решили продлить на неделю передачу дел после мобилизации. Об этом говорится в поправках к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». С инициативой выступили сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев и еще 24 депутата.

Финансы

  • С начала октября банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам. У некоторых из них ставки по собственным программам перевалили за 11% годовых. Банкиры ссылаются на общее удорожание привлечения средств и планируют «следить за ситуацией».
  • «СПБ Биржа» расширила список доступных для торгов акций гонконгских компаний, теперь среди 60 бумаг есть расписки Lenovo и Geely Automobile.

Бизнес

  • У ряда туристических операторов после объявления частичной мобилизации бронирования новогодних туров упали до нуля. Многие россияне пересмотрели свои планы на этом фоне, на их решение повлияла неопределенность  с пересечением границы мужчинами призывного возраста.
  • Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и производитель посуды и текстиля для дома BY решили открыть магазин товаров для дома — Ivlev Chef Home BY Kitchen. Первый магазин площадью 200 кв. м открылся на месте Zara Men в ТЦ «Афимолл» в Москве.
  • Российский маркетплейс Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании. Средства пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг.

Технологии

  • Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода.

Транспорт

  • Авиаторы ждут определенности по отсрочкам от мобилизации. По словам главы S7 Татьяны Филевой, пока удается убеждать военкоматы не забирать ценных специалистов, но во все авиакомпании по-прежнему продолжают массово приходить повестки.

Фото на обложке: Bacho / Shutterstock

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