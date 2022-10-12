RB продолжает рассказывать о ключевых событиях для бизнеса: предпринимателям решили продлить на семь дней передачу дел после мобилизации, банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам, российский Flowwow планирует выйти на рынки Великобритании и другие собтыия 12 октября.

Продление срока передачи дел после мобилизации, Flowwow в Великобритании: главное 12 октября