Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, Сбербанк продолжает закрывать офисы, ТВ-шоу на экранах кинотеатров и другие события 13 октября — в обзоре RB.RU.

Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, кинотеатры крутят ТВ-шоу: главное 13 октября