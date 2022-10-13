Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, кинотеатры крутят ТВ-шоу: главное 13 октября

Карина Пардаева
Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, Сбербанк продолжает закрывать офисы, ТВ-шоу на экранах кинотеатров и другие события 13 октября — в обзоре RB.RU.
Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, кинотеатры крутят ТВ-шоу: главное 13 октябряКарина Пардаева
Бизнес
- Малый бизнес попросил наложить мораторий на новые обязательные требования. Его стоит распространить на все правовые акты, которые предусматривают введение новых обязательных требований.
- «Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Окончательное решение еще не принято.
- Крупный производитель алкоголя Beluga Group не смог запретить заводу «Русский север» выпуск водки «Алтайская вершина», этикетку которой счел имитацией своей марки «Архангельская».
- Сбербанк продолжает сворачивать сеть отделений, закрыв в сентябре рекордное количество офисов — более 500. Это дает банку существенную экономию, которая может составлять десятки миллиардов рублей в год. С точки зрения продаж отделения порой проигрывают цифровым каналам.
Медиа
- После сериальных марафонов в российских кинотеатрах начали появляться и телевизионные шоу, например, «Беременна в 16»: киносети пытаются заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия голливудских премьер.
Технологии
- Роскосмос форсированно ведет работы по созданию российской орбитальной станции.
- Разработчики «Стахановца» запатентовали систему для выявления выгорания сотрудников. Программа обрабатывает активность персонала на рабочих местах и помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс.
Фото на обложке: Fer Gregory /
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