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Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, кинотеатры крутят ТВ-шоу: главное 13 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, Сбербанк продолжает закрывать офисы, ТВ-шоу на экранах кинотеатров и другие события 13 октября — в обзоре RB.RU.

Мораторий на новые обязательные требования для бизнеса, кинотеатры крутят ТВ-шоу: главное 13 октября

Бизнес

  • Малый бизнес попросил наложить мораторий на новые обязательные требования. Его стоит распространить на все правовые акты, которые предусматривают введение новых обязательных требований.
  • «Вымпелком» может стать компанией с полностью российским капиталом. Окончательное решение еще не принято. 
  • Крупный производитель алкоголя Beluga Group не смог запретить заводу «Русский север» выпуск водки «Алтайская вершина», этикетку которой счел имитацией своей марки «Архангельская». 
  • Сбербанк продолжает сворачивать сеть отделений, закрыв в сентябре рекордное количество офисов — более 500. Это дает банку существенную экономию, которая может составлять десятки миллиардов рублей в год. С точки зрения продаж отделения порой проигрывают цифровым каналам. 

Медиа

  • После сериальных марафонов в российских кинотеатрах начали появляться и телевизионные шоу, например, «Беременна в 16»: киносети пытаются заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия голливудских премьер. 

Технологии

  • Роскосмос форсированно ведет работы по созданию российской орбитальной станции.
  • Разработчики «Стахановца» запатентовали систему для выявления выгорания сотрудников. Программа обрабатывает активность персонала на рабочих местах и помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс. 

Фото на обложке: Fer Gregory / Shutterstock

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