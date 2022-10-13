Малый бизнес попросил наложить мораторий на новые обязательные требования

«Опора России» попросила правительство ввести мораторий на новые обязательные требования к бизнесу с 2023 года. В организации считают, что запрет стоит распространить на все правовые акты, которые предусматривают введение новых обязательных требований.
Введение обязательной маркировки, повышенные требования к оборудованию, к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и помешать ему адаптироваться к новым условиям, пояснил «Ведомостям» глава объединения Александр Калинин.
По его словам, кроме моратория необходимо смягчить ряд уже действующих требования — нормативов по строительству на лесных, сельскохозяйственных землях, охраняемых территориях.
Просьба «Опоры России» направлена в Минэкономразвития для оценки влияния предложенной меры на экономику. В ведомстве подтвердили, что предложения объединения находятся на рассмотрении.
Правительство проводит проверку обязательных требований, вступающих в силу в 2022-2024 годах, чтобы решить необходим ли перенос срока их вступления в силу или отмены. Сейчас Минэк завершает обощение предложений рабочих групп.
Фото на обложке: S_L /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Швейцария ввела аналогичные Евросоюзу новые антироссийские санкции
- 2 Бизнесу решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации
- 3 Португалия введет визы для «цифровых кочевников»
- 4 Бизнес предложил призывать в рамках мобилизации не более 10% от штата предприятий
- 5 В чем может проявляться недобросовестная конкуренция и как с ней бороться
ВОЗМОЖНОСТИ
14 октября 2022
15 октября 2022
15 октября 2022