«Вымпелком» может стать компанией полностью с российским капиталом — IZ

Владелец «Билайна» — «Вымпелком» — может стать компанией полностью с российским капиталом. Сейчас она почти на 100% принадлежит нидерландскому холдингу Veon.

Эта тема обсуждается в головной структуре российского оператора. При этом пока компания не предпринимала конкретных действий, узнали «Известия» от источников.

Вероятные сроки и механизмы продажи собеседники издания назвать затруднились. По словам все тех же источников, также возможна передача актива заслуживающей доверия российской компании с закреплением права обратного выкупа в течение определенного времени.

В «Вымпелкоме» рекомендоли газете перенаправить вопросы в Veon. В пресс-службе холдинга подчеркнули, что не могут спекулировать по поводу собственных планов относительно какой-либо из портфельных компаний.

По собственным данным Veon, за второй квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга — более $1 млрд. По количеству мобильных абонентов (47 млн) «Вымпелком» в периметре Veon уступал только пакистанским активам (75,5 млн подписчиков).

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин оценил рыночную капитализацию холдинга примерно в $1 млрд. Большая часть этой стоимости, по его словам, приходится на российский «Вымпелком».

В июне Veon по итогам первого квартала отчитался об обесценении российского бизнеса в размере $449 млн. В начале февраля Veon заявил о желании сменить регистрацию с Бермудских островов на Великобританию, но в апреле приостановил этот процесс.

Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Крупнейшим акционером холдинга является группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана — ей принадлежит 47,9% акций компании.

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