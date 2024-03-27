Veon решил продать долю в Beeline Kyrgyzstan

Veon косвенно принадлежат 50,1% в Beeline в Киргизии. По данным телекоммуникационного холдинга, актив оценивается в 3,4x EBITDA за 2023 год.

Сумму сделки при этом Veon не называет, как и сроки ее завершения. Продажу должны согласовать местные регуляторы. В сообщении Veon отмечается, что за два года компания прекратила Beeline Киргизия в успешный проект с двузначным ростом доходов на протяжении семи кварталов подряд. Также холдинг указал на высокое проникновение и качество услуг 4G.

Осенью прошлого года Veon закрыл сделку по продаже российского «Вымпелкома», которому принадлежит бренд «билайн». Новыми владельцами активов стал местный менеджмент. Условиями сделки не предусмотрен опцион на обратный выкуп, Veon обозначила окончательный уход с российского рынка.

По итогам четвертого квартала 2023 года Veon нарастил выручку на 1,4% год к году. Она составила $953 млн. Квартальная EBITDA снизилась на 20,4%, до $364 млн.

Весной прошлого года, еще до сделки по выходу из российского бизнеса, российский «Вымпелком» продал бизнес в Казахстане холдингу Veon.

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