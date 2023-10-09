Нидерландский холдинг Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома», которому принадлежит бренд «билайн». Условия сделки предполагают полный уход Veon с российского рынка. Новым владельцем бизнеса стал местный менеджмент.

Нидерландская холдинговая компания Veon сообщила о закрытии сделки по продаже «Вымпелкома». Новым владельцем бизнеса стал местный топ-менеджмент компании во главе с ее генеральным директором Александром Торбаховым, говорится в заявлении Veon.

«Сделка не предусматривает каких-либо соглашений об обратном выкупе и означает полный уход с российского рынка для Veon», – отметили в Veon.

Veon согласовал условия сделки по продаже «Вымпелкома» 6 октября. Сообщалось, что все акции ПАО «Вымпелком» перейдут ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит Торбахову и четырем топ-менеджерам «Вымпелкома».

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