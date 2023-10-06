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Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Нидерландский холдинг Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса: «Вымпелком» (бренд «Билайн») достанется местному топ-менеджменту. Cделка не предполагает обратного выкупа.

Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса

О сделке может быть объявлено на следующей неделе. По ее итогам 100% ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Вымпелком» оценен в 370 млрд рублей, чистый долг компании составляет 240 млрд рублей. Стоимость бондов составила 130 млрд рублей. В результате соотношение долга компании к EBITDA составит 3,5.

Аналитики считают такой уровень критическим и предполагают, что в ближайшее время компании потребуется привлечение нового инвестора — через прямую продажу акций или IPO.

В «Вымпелкоме» заявили изданию, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».

Сделку планировали закрыть до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов холдинга.

Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Почти половина акций холдинга (47,9%) принадлежат группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана.

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Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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