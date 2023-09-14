VEON запланировал закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре

Нидерландский холдинг VEON планирует закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») до 13 октября. Компания планирует уладить все формальности, в том числе связанные с облигациями, к этой дате.
Сделку планировали закрыть до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов холдинга, пишет РБК.
Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам в ноябре 2022 года. По условиям сделки, холдинг получит 130 млрд рублей от продажи.
Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Почти половина акций холдинга (47,9%) принадлежат группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана.
Фото на обложке: билайн / VK
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