VEON запланировал закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре

Нидерландский холдинг VEON планирует закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») до 13 октября. Компания планирует уладить все формальности, в том числе связанные с облигациями, к этой дате.

Сделку планировали закрыть до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов холдинга, пишет РБК.

Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам в ноябре 2022 года. По условиям сделки, холдинг получит 130 млрд рублей от продажи.

Veon объединяет операторов связи в России, Украине, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении и Грузии. Почти половина акций холдинга (47,9%) принадлежат группа LetterOne миллиардера Михаила Фридмана.

Фото на обложке: билайн / VK