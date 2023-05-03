«Билайн» продал бизнес в Казахстане за 54 млрд рублей

Российский мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») продал бизнес холдингу Veon в Казахстане. Сумма сделки составила 54 млрд рублей. Cредства зачли в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Вымпелкома» по МСФО, опубликованную 28 апреля 2023 года.

В начале декабря 2022 года дочерняя структура «Вымпелкома» Veon Eurasia S.a.r.l. передала 75% акций VIP Kazakhstan Holding AG (является «дочкой» российского оператора, у которой в собственности было ТОО «Кар-тел» и косвенное владение в операционных организациях в Казахстане ТОО «Казевромобайл») Veon Holdings B.V.

В ноябре 2022 года нидерландский холдинг Veon подписал соглашение по продаже «Вымпелкома» (бренд «Билайн») его российским топ-менеджерам. Холдинг мог получить 130 млрд рублей от продажи. Процедуру планирувалось завершить к 1 июня 2023 года.

Сделка сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Некоторые держатели еврооблигаций начали судебные разбирательства. В связи с этим Veon запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов общей стоимостью $1,2 млрд с погашением в 2023 году на его отсрочку.

В январе 2023 года «Вымпелком» подал в суд на ЦБ. Оператор решил оспорить решение регулятора о выплатах по облигациям зарубежных компаний.

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