Евросоюз заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, снижение цен на организованные туры в Египет, новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан и другие события 14 октября.

ЕС заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, продажи iPhone 14 рухнули в четыре раза: главное 14 октября