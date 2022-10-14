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ЕС заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, продажи iPhone 14 рухнули в четыре раза: главное 14 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Евросоюз заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, снижение цен на организованные туры в Египет, новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан и другие события 14 октября.

ЕС заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, продажи iPhone 14 рухнули в четыре раза: главное 14 октября

Мир

  • Евросоюз заморозил активы российского бизнеса на €17,4 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, 90% из этой суммы распределены между семью странами Европы.

Финансы

  • Новыми направлениями трансграничных переводов через систему быстрых платежей (СБП) могут стать Армения и Казахстан. Один из них уточнил, что российские банки тестируют взаимодействие с НСПК.

Бизнес

  • Продажи квадрокоптеров с камерой на Ozon и Wildberries в сентябре увеличились в 10–20 раз по сравнению с августом. Рост спроса затронул в основном малогабаритные дроны с дистанцией полета до 150 м.
  • С 2023 года в России газированные напитки могут подорожать как минимум на 7% без учета инфляции. Максимум цены вырастут более чем на 20%.
  • Россияне с начала продаж купили в четыре раза меньше iPhone 14. На продажах сказался эффект меньшего количества точек продаж, накоплений населения и общий психологический шок, отметили специалисты.
  • Восстановление объема авиаперевозок в Египет на фоне ограниченного спроса со стороны россиян привело к снижению цен на организованные туры в эту страну. В некоторых случаях отдых на египетских курортах за месяц подешевел в полтора раза. 

Телеком

  • Операторы снизили стоимость роуминга для стран активной релокации: «Вымпелком» предложил пакеты услуг на длительный срок, «Мегафон» поделился скидками на все направления, «Тинькофф мобайл» снизил стоимость роуминга с Казахастаном.
  • Apple вернула доступ к сервисам VK и соцсети «ВКонтакте» в своем магазине приложений. Они исчезли из App Store в конце сентября, в американской компании объяснили блокировку санкциями Великобритании.

Фото на обложке: Binder Medienagentur / Shutterstock

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