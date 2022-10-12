Бизнесу решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Российским предпринимателям решили продлить на неделю передачу дел после мобилизации. Об этом говорится в поправках к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». С инициативой выступили сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев и еще 24 депутата.
Парламентарии также предложили устранить правовую коллизию, из-за которой фактически предпринимательство и служба в армии оказывались несовместимыми видами деятельности согласно старого закона — о статусе военнослужащих, пишут «Ведомости».
Документ это ограничение устраняет: призывники-предприниматели при одобрении поправок смогут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
10 октября премьер-министр Михаил Мишустин объявил: владельцы бизнеса, которых призвали по мобилизации, смогут остаться его собственниками. Также им дадут пятидневную отсрочку от призыва на передачу дел и оформление доверенностей.
Для призванных на службе предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других платежей. Кроме того, им перенесут срок представления деклараций и других отчетных документов.
Фото на обложке: Unsplash
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