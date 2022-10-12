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Бизнесу решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российским предпринимателям решили продлить на неделю передачу дел после мобилизации. Об этом говорится в поправках к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». С инициативой выступили сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев и еще 24 депутата.

Бизнесу решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации

Парламентарии также предложили устранить правовую коллизию, из-за которой фактически предпринимательство и служба в армии оказывались несовместимыми видами деятельности согласно старого закона — о статусе военнослужащих, пишут «Ведомости».

Документ это ограничение устраняет: призывники-предприниматели при одобрении поправок смогут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

10 октября премьер-министр Михаил Мишустин объявил: владельцы бизнеса, которых призвали по мобилизации, смогут остаться его собственниками. Также им дадут пятидневную отсрочку от призыва на передачу дел и оформление доверенностей.

Для призванных на службе предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других платежей. Кроме того, им перенесут срок представления деклараций и других отчетных документов.

Фото на обложке: Unsplash

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