Российским предпринимателям решили продлить на неделю передачу дел после мобилизации. Об этом говорится в поправках к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации». С инициативой выступили сенаторы Андрей Турчак, Николай Журавлев и еще 24 депутата.

Бизнесу решили продлить сроки на передачу дел после мобилизации