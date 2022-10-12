Шеф-повар Константин Ивлев запустил бренд товаров для дома Ivlev Chef Home BY Kitchen

Шеф-повар и телеведущий Константина Ивлева и производитель посуды и текстиля для дома BY решили открыть магазин товаров для дома — Ivlev Chef Home BY Kitchen. Первый магазин площадью 200 кв. м открылся на месте Zara Men в ТЦ «Афимолл» в Москве.
Владельцы бизнеса намерены открыть еще два магазина в Москве до конца 2022 года. В планах развивать сеть в регионах, пока товары бренда доступны на маркетплейсах, пишет «Коммерсантъ».
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что ускоренное развитие онлайн-продаж может стать препятствием для развития проекта в регионах. По его оценке, инвестиции в открытие одного магазина составят не менее 10 млн рублей.
На рынке товаров для кухни уже развиваются сеть Kuchenland, Williams Et Oliver, а немецкий бренд посуды Gipfel стал активнее открывать магазины формата Gipfel home.
На фоне приостановки работы в России Zara Home, H&M Home и IKEA интерес к рынку товаров для дома появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн». Первые точки могут появиться уже в 2023 году.
Сейчас основные участники этого рынка — «Твой дом», Hoff, «Домовой», Leroy Merlin, Cozy Home. В июле группа «Ташир» объявила о запуске товаров для дома Zebra Home. В ассортименте будут в основном текстильные изделия для дома и интерьера.
Фото на обложке: Unsplash
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