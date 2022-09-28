Одежные сети Lime и «Стокманн» планируют выйти на рынок товаров для дома

На фоне приостановки работы в России Zara Home, H&M Home и IKEA интерес к рынку товаров для дома появился у российских одежных сетей Lime и «Стокманн». Первые точки могут появиться уже в 2023 году, узнал «Коммерсантъ».
В июле владелец сети Lime Дмитрий Хохлов подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Lime Home. компания сможет продавать светильники, товары для декора, посуду, кухонные принадлежности, предменты для хранения, текстиль и другое.
Дмитрий Хохлов также подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Lime Kids и Lime Man. По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, у Lime есть запрос на примерно 2 тыс. кв. м новых площадей, в том числе на месте магазинов Zara и H&M в ТЦ.
Гендиректор «Стокманн» Геннадий Левкин сообщил об открытии первого магазина с товарами для дома в ТЦ «Фестиваль» в Москве в начале 2023 года.
Эксперты отмечают, что конкуренция в сегменте товаров для дома остается высокой, а у Lime, «Стокманн» и других новых игроков могут возникнуть проблемы с логистикой.
Сейчас основные участники этого рынка — «Твой дом», Hoff, «Домовой», Leroy Merlin, Cozy Home. В июле группа «Ташир» объявила о запуске товаров для дома Zebra Home. В ассортименте будут в основном текстильные изделия для дома и интерьера.
В дальнейшем компания намерена пополнить ассортимент мебелью, товарами для кухни, мелкими строительными приспособлениями.
Фото на обложке: Followtheflow /
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