Вторая попытка выхода Loft в России, на заводе Nissan в Петербурге соберут китайские авто: главное 17 октября

Карина Пардаева
Бракованные комплектующие, на заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины, турецкая Eroglu Holding намерена открыть магазин джинсовой одежды Loft и другиен новости 17 октября — в обзоре RB.RU.
Вторая попытка выхода Loft в России, на заводе Nissan в Петербурге соберут китайские авто: главное 17 октябряКарина Пардаева
Россия
- Правительство планирует изменить условия получения туристического кэшбэка. Для назначения компенсаций за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используются для выплат семьям с детьми: они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобиля и вкладов.
- Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive в образовательном процессе или на рабочих местах.
Бизнес
- Владелец торговой марки Colin’s — турецкая Eroglu Holding — намерен открыть в начале 2023 года первый магазин под брендом Loft. Это вторая попытка привести марку на российский рынок.
- Российское подразделение американского производителя батареек Duracell — «Дюраселл раша» — обвинило Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом. Жалобу организация направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли.
- На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины. Площадку, вероятно, передадут «Камазу», которому предстоит договориться с партнером из КНР.
- Спрос на услуги самозанятых вырос на фоне мобилизации работников. Работодатели не могут уволить мобилизованных сотрудников, но обязаны сохранить их рабочее место. Самозанятые могут занять часть таких позиций, но компании рискуют позже столкнуться с требованиями признать таких временных работников постоянными.
Технологии
- Российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. После начала спецоперации на Украине, по их словам, доля брака увеличилась с 2% до 40%.
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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