Бракованные комплектующие, на заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины, турецкая Eroglu Holding намерена открыть магазин джинсовой одежды Loft и другиен новости 17 октября — в обзоре RB.RU.

Вторая попытка выхода Loft в России, на заводе Nissan в Петербурге соберут китайские авто: главное 17 октября