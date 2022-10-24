Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октября

Карина Пардаева
Банкоматы не перепрограммированы на новые купюры, депутаты предложили исключить мобилизованных из расчета нуждаемости, Samsung активно набирает персонал в России и другие новости 24 октября — в дайджесте RB.RU.
Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октябряКарина Пардаева
Россия
- Глава комитета Госдумы по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина подготовила поправку в законопроект об универсальном пособии с просьбой не учитывать денежное довольствие мобилизованного, которое должно составлять не менее 195 тыс. рублей, при оценке среднедушевого дохода семьи при получения новой выплаты.
Финансы
- Большинство банкоматов и платежных терминалов не перепрограммированы под новые купюры, они поставлены ушедшими из России иностранными компаниями, сообщили в АБР, призвав отложить ввод в оборот новых банкнот на два года.
Бизнес
- Компания Samsung активно набирает персонал в России. Судя по количеству вакансий и их описанию, компания или рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, или допускает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники.
- С января по август продажи американских ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%. При этом количество проданных китайских ноутбуков на фоне ухода с российского рынка конкурентов с января заметно выросло.
- VK рассматривает возможность купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team. Она специализируется на инфлюенс-маркетинге, и на падающем рынке бюджеты VK помогут сохранить работоспособность ее бизнеса.
- IKEA решила остаться в России: компания нашла пять кандидатов на покупку своих активов в стране С 24 октября на предприятия с визитом будут приезжать потенциальные покупатели, поэтому всех работников вынудили заняться генуборкой.
Технологии
- Российским субъектам критической информационной структуры (госорганы, банки, телеком-операторы и т.д.) вместо зарубежного софта придется приобретать комбинации программных продуктов, включенных в единые реестры российского и евразийского ПО.
Фото на обложке: Unsplash
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