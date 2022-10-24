Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Банкоматы не перепрограммированы на новые купюры, депутаты предложили исключить мобилизованных из расчета нуждаемости, Samsung активно набирает персонал в России и другие новости 24 октября — в дайджесте RB.RU.

Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октября

Россия

  • Глава комитета Госдумы по делам семьи, депутат КПРФ Нина Останина подготовила поправку в законопроект об универсальном пособии с просьбой не учитывать денежное довольствие мобилизованного, которое должно составлять не менее 195 тыс. рублей, при оценке среднедушевого дохода семьи при получения новой выплаты. 

Финансы 

  • Большинство банкоматов и платежных терминалов не перепрограммированы под новые купюры, они поставлены ушедшими из России иностранными компаниями, сообщили в АБР, призвав отложить ввод в оборот новых банкнот на два года.

Бизнес

  • Компания Samsung активно набирает персонал в России. Судя по количеству вакансий и их описанию, компания или рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, или допускает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники. 
  • С января по август продажи американских ноутбуков Dell и Apple снизились более чем на 80%. При этом количество проданных китайских ноутбуков на фоне ухода с российского рынка конкурентов с января заметно выросло.
  • VK рассматривает возможность купить сотрудничающую с блогерами компанию Didenok Team. Она специализируется на инфлюенс-маркетинге, и на падающем рынке бюджеты VK помогут сохранить работоспособность ее бизнеса.
  • IKEA решила остаться в России: компания нашла пять кандидатов на покупку своих активов в стране С 24 октября на предприятия с визитом будут приезжать потенциальные покупатели, поэтому всех работников вынудили заняться генуборкой.

Технологии

  • Российским субъектам критической информационной структуры (госорганы, банки, телеком-операторы и т.д.) вместо зарубежного софта придется приобретать комбинации программных продуктов, включенных в единые реестры российского и евразийского ПО.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
  2. 2 Что делать со своим бизнесом мобилизованным?
  3. 3 Какие проблемы могут возникнуть у HR из-за мобилизации и изменений в ТК РФ?
  4. 4 Что бизнесу делать с мобилизованными сотрудниками?
  5. 5 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 октября 2022

«Школа чемпионов»

24 октября 2022

Набор стартапов ВТБ

24 октября 2022

«Внедрение ИИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ