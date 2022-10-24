Банкоматы не перепрограммированы на новые купюры, депутаты предложили исключить мобилизованных из расчета нуждаемости, Samsung активно набирает персонал в России и другие новости 24 октября — в дайджесте RB.RU.

Samsung активно набирает персонал в РФ, IKEA решила остаться в России: главные новости для бизнеса 24 октября