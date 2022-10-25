RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: компании с мобилизованными руководителями могут освободить от контрольно-надзорных проверок, Yum! Brands продает 70 ресторанов KFC, «Аскона» запустила бренд товаров для сна и другие новости 25 октября.

KFC вновь станет «Ростиксом», «Аскона» запустила бренд товаров для сна: главное 25 октября