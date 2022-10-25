KFC вновь станет «Ростиксом», «Аскона» запустила бренд товаров для сна: главное 25 октября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: компании с мобилизованными руководителями могут освободить от контрольно-надзорных проверок, Yum! Brands продает 70 ресторанов KFC, «Аскона» запустила бренд товаров для сна и другие новости 25 октября.
KFC вновь станет «Ростиксом», «Аскона» запустила бренд товаров для сна: главное 25 октябряКарина Пардаева
Россия
- Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос освобождения от контрольно-надзорных проверок компаний с мобилизованными руководителями и учредителями.
- Правительство выделит 1 млрд рублей на создание отечественных центров разработки электроники. Средства в виде субсидий пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на вывод готовой продукции на рынки.
- С января по сентябрь 2022 года 18 российских регионов получили меньший объем трансфертов, чем годом ранее, оценили в АКРА. Самое сильное сокращение отмечено в Калининградской и Магаданской областях. В целом же трансферты выросли
Бизнес
- Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продает 70 заведений в России структурам ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». До конца 2022 года франшизу перебрендируют в Rostic’s.
- ГК «Аскона» Владимира Седова запустила бюджетный бренд спальных принадлежностей buyson. Товары для сна будут доступны на маркетплейсах России, Казахстана и Белоруссии.
- Бывший министр связи Леонид Рейман намерен запустить в Зеленограде производство литийионных аккумуляторов для бытовой электроники. Для этого уже учреждено ООО «Фаб», компанию возглавил выходец из GS Group Олег Лобанов.
- Издатель мобильных игр AppQuantum объявил о переводе российских сотрудников в офис на Кипре, а также в новые офисы в Казахстане и Армении.
Фото на обложке: Unsplash
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