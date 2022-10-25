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KFC вновь станет «Ростиксом», «Аскона» запустила бренд товаров для сна: главное 25 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: компании с мобилизованными руководителями могут освободить от контрольно-надзорных проверок, Yum! Brands продает 70 ресторанов KFC, «Аскона» запустила бренд товаров для сна и другие новости 25 октября.

KFC вновь станет «Ростиксом», «Аскона» запустила бренд товаров для сна: главное 25 октября

Россия

  • Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос освобождения от контрольно-надзорных проверок компаний с мобилизованными руководителями и учредителями.
  • Правительство выделит 1 млрд рублей на создание отечественных центров разработки электроники. Средства в виде субсидий пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на вывод готовой продукции на рынки.
  • С января по сентябрь 2022 года 18 российских регионов получили меньший объем трансфертов, чем годом ранее, оценили в АКРА. Самое сильное сокращение отмечено в Калининградской и Магаданской областях. В целом же трансферты выросли

Бизнес

  • Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продает 70 заведений в России структурам ижевского франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». До конца 2022 года франшизу перебрендируют в Rostic’s.
  • ГК «Аскона» Владимира Седова запустила бюджетный бренд спальных принадлежностей buyson. Товары для сна будут доступны на маркетплейсах России, Казахстана и Белоруссии.
  • Бывший министр связи Леонид Рейман намерен запустить в Зеленограде производство литийионных аккумуляторов для бытовой электроники. Для этого уже учреждено ООО «Фаб», компанию возглавил выходец из GS Group Олег Лобанов. 
  • Издатель мобильных игр AppQuantum объявил о переводе российских сотрудников в офис на Кипре, а также в новые офисы в Казахстане и Армении.

Фото на обложке: Unsplash

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