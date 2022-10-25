Компании с мобилизованными руководителями могут освободить от проверок

Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос освобождения от контрольно-надзорных проверок компаний с мобилизованными руководителями и учредителями. Снижение административной нагрузки — отмена всех надзорных проверок — позволит сохранить бизнес и рабочие места, узнали «Известия».

В Корпорации МСП также предлагают установить квоты для работников, на которых будет распространяться отсрочка от призыва. Это очень важно, так как в малых и особенно микрокомпаниях мобилизация основных сотрудников может поставить под удар все производство, уточнили в организации.

Призванные на службу предприниматели, а также компании, затронутые мобилизацией, сейчас нуждаются не только в отсутствии проверок, но и в сохранении этого моратория в ближайшие один-два года, уверен специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Инициатива освободить компании призванных на военную службу предпринимателей от проверок затронет очень немногих, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Всего в России должно быть мобилизовано 300 тыс. человек — это 0,5%, и руководители призывного возраста составляют ничтожно малый процент от этого числа, посчитал он.

Детали освобождения компаний от надзорных проверок обсудят в Совфеде в течение 14 дней.

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