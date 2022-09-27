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Владельцев и руководителей компаний предложили освободить от мобилизации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владельцы бизнеса и руководители компаний могут быть освобождены от мобилизации, об этом попросили в РСПП. Представляющие бизнес эксперты уверены, что без них предприятиям грозит остановка работы и срывы контрактов.

Владельцев и руководителей компаний предложили освободить от мобилизации

С предложением отсрочить мобилизационный призыв для руководителей и владельцев российских компаний выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Эксперты попросили не призывать на службу в рамках частичной мобилизации ключевой персонал непрерывно работающих производств, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций, критических объектов инфраструктуры, опасных производственных объектов.

В РСПП уверены, что быстро найти замену этим сотрудникам на рынке, если их мобилизуют, будет проблематично.

С просьбой дать отсрочку сотрудникам авиакомпаний ранее выступила Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие авиаперевозчики России.

Минцифры сегодня опубликовало список из 195 направлений подготовки, по которым могут дать отсрочку от мобилизации IT-специалистам. Минтруд в свою очередь разъяснил, что должен сделать работодатель в случае мобилизации его сотрудников.

Фото на обложке: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

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