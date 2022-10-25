«Аскона» запустила бюджетный бренд спальных принадлежностей buyson

ГК «Аскона» Владимира Седова запустила бюджетный бренд спальных принадлежностей buyson. Товары для сна будут доступны на маркетплейсах России, Казахстана и Белоруссии.
В проект компания инвестировала примерно 102 млн рублей. В 2023 году buyson намерен достичь объема онлайн-продаж новой линейки товаров в 1 млрд рублей в год, сообщил «Коммерсантъ».
Производство buyson находится на фабрике «Асконы» во Владимире мощностью более 500 тыс. единиц в год. Для выпуска матрасов под этим брендом также задействована фабрика мощностью более 1 млн единиц в год, где ранее компания выпускала товары по заказу шведской IKEA.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за восемь месяцев 2022 года объем онлайн-продаж в РФ вырос на 39% год к году, превысив 3 трлн руб. Большую долю предложения текстильной продукции в бюджетном сегменте в России сегодня занимает импорт из Турции и стран Азии.
Фото на обложке: Unsplash
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