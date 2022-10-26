Российский Inoi стал чужим, Mercedes продал свой завод в Подмосковье: главное за 26 октября

RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации: Минстрою предложили пересчитать плату за услуги ЖКХ для мобилизованных, владелец бренда «Доширак» купил российское производство Gallina Blanca, российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi теперь позиционирует себя как эстонский и покидает РФ и другие новости 26 октября.
Россия
- Минстрою предложили пересчитать плату за услуги ЖКХ для мобилизованных за все время службы в армии. Сейчас срок действия заявления о перерасчете ограничен шестью месяцами, по их истечении нужно снова просить об освобождении от коммунальных счетов и пеней
Бизнес
- Владелец бренда «Доширак» купил российское производство Gallina Blanca. Сделка состоялась 25 октября.
- Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi теперь позиционирует себя как эстонский и покидает РФ.
- Mercedes стал третьим крупным производителем легковых автомобилей, уходящим из России. Концерн продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ГК «Автодом».
- Предприятия IKEA в России могут приобрести корпорация АФК «Система» и девелопер «ПИК». По сведениям собеседника газеты, заводы шведской компании в России посетили представители Segezha Group (входит в АФК «Система») для проведения due diligence.
- Поставщик воды в дом и офис Eden Springs передал российское подразделение гендиректору компании.
Транспорт
- Авиакомпания S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов «Онлайн резервейшен систем».
- «Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября в связи с проведением технических работ. Компания также временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении. Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж.
Фото на обложке: Unsplash
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