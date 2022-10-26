RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации: Минстрою предложили пересчитать плату за услуги ЖКХ для мобилизованных, владелец бренда «Доширак» купил российское производство Gallina Blanca, российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi теперь позиционирует себя как эстонский и покидает РФ и другие новости 26 октября.

Российский Inoi стал чужим, Mercedes продал свой завод в Подмосковье: главное за 26 октября