Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября

Карина Пардаева
Депутаты предложили повысить налоги для богатых, «Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц, Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту и другие новости 27 октября — дайджесте RB.RU.
Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октябряКарина Пардаева
Россия
- Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направит в правительство России законопроекты о повышении налогов для богатых.
Бизнес
- «Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц. Товары будут продавать через партнеров-реселлеров.
- Производство российского игристого вина в этом году выросло почти на 30%. Спрос увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок импортной продукции.
- Бизнес предупредил о возможных перебоях в поставках воды в магазины после вступления в силу требований по маркировке товара.
- Японский бренд Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, при хорошем послепродажном обслуживании автомобилей в России.
- Цены на новые «легковушки» в России выросли на 19% за три квартала по сравнению с концом 2021 года.
Технологии
- Часть команды разработчиков веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и основала новую компанию Angie.
- «Ростелеком» хочет к 2030 году выпустить линейку смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы «Аврора» с предустановленными российскими приложениями. Концепцию уже представили Минпромторгу и Минцифры.
Транспорт
- В конце 2022 года «Соллерс» запустит производство новой линейки LCV под своим брендом на площадке «Соллерс Форд». Речь идет о двух новых моделях автомобилей бескапотной и полукапотной компановки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.
Фото на обложке: Unsplash
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