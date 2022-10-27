Депутаты предложили повысить налоги для богатых, «Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц, Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту и другие новости 27 октября — дайджесте RB.RU.

Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября