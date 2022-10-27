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Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Депутаты предложили повысить налоги для богатых, «Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц, Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту и другие новости 27 октября — дайджесте RB.RU.

Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября

Россия

  • Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым направит в правительство России законопроекты о повышении налогов для богатых.

Бизнес

  • «Яндекс. Маркет» намерен запустить сервис перепродажи вещей частных лиц. Товары будут продавать через партнеров-реселлеров. 
  • Производство российского игристого вина в этом году выросло почти на 30%. Спрос увеличился на фоне подорожания и снижения объемов поставок импортной продукции.
  • Бизнес предупредил о возможных перебоях в поставках воды в магазины после вступления в силу требований по маркировке товара.
  • Японский бренд Nissan могут исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, при хорошем послепродажном обслуживании автомобилей в России.
  • Цены на новые «легковушки» в России выросли на 19% за три квартала по сравнению с концом 2021 года.

Технологии

  • Часть команды разработчиков веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и основала новую компанию Angie.
  • «Ростелеком» хочет к 2030 году выпустить линейку смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы «Аврора» с предустановленными российскими приложениями. Концепцию уже представили Минпромторгу и Минцифры.

Транспорт

  • В конце 2022 года «Соллерс» запустит производство новой линейки LCV под своим брендом на площадке «Соллерс Форд». Речь идет о двух новых моделях автомобилей бескапотной и полукапотной компановки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

Фото на обложке: Unsplash

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