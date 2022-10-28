Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Яндекс.Такси»  нашел 10 тыс. машин для такси, банки перезапускают облигации со структурным доходом, работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 и другие события 28 октября — в дайджесте RB.RU.

«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октября

Бизнес

  • Ожидания топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса роста бизнеса за год ухудшились на треть. В компаниях отмечают влияние последствий спецоперации на Украине, так и введенных после начала спецоперации западных санкций.
  • Россияне в октябре 2022 года стали покупать спортивные товары на 209% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фитнес-клубы фиксируют снижение числа клиентов.
  • «Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 тыс. машин в этом году.

Финансы

  • Два российских банка установят терминалы для карт «Мир» за границей, сообщает РБК со ссылкой на источники. О каких банках идет речь, неизвестно.
  • Банки перезапускают облигации со структурным доходом. Раньше такие продукты часто привязывали к иностранным активам, но сейчас их переориентируют на отечественные.

Технологии

  • Работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года, ожидают в Минцифры. Ранее операторы планировали завершить основной перевод частот этого стандарта для 4G уже к 2025 году. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию
  2. 2 Российский KFC подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
  3. 3 Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября
  4. 4 Ford Motor продала «Соллерсу» долю в совместном предприятии
  5. 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 октября 2022

Национальная технологическая олимпиада

30 октября 2022

Global Shift

30 октября 2022

«Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ