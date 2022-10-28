«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, банки перезапускают облигации со структурным доходом, работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 и другие события 28 октября — в дайджесте RB.RU.

«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октября