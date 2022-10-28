«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октября

Карина Пардаева
«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, банки перезапускают облигации со структурным доходом, работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 и другие события 28 октября — в дайджесте RB.RU.
«Яндекс.Такси» нашел 10 тыс. машин для такси, терминалы для «Мира» в ОАЭ и Турции: главное 28 октябряКарина Пардаева
Бизнес
- Ожидания топ-менеджеров российских сетей и поставщиков товаров повседневного спроса роста бизнеса за год ухудшились на треть. В компаниях отмечают влияние последствий спецоперации на Украине, так и введенных после начала спецоперации западных санкций.
- Россияне в октябре 2022 года стали покупать спортивные товары на 209% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фитнес-клубы фиксируют снижение числа клиентов.
- «Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам. По этим квотам таксопарки – партнеры сервиса смогут купить до 10 тыс. машин в этом году.
Финансы
- Два российских банка установят терминалы для карт «Мир» за границей, сообщает РБК со ссылкой на источники. О каких банках идет речь, неизвестно.
- Банки перезапускают облигации со структурным доходом. Раньше такие продукты часто привязывали к иностранным активам, но сейчас их переориентируют на отечественные.
Технологии
- Работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года, ожидают в Минцифры. Ранее операторы планировали завершить основной перевод частот этого стандарта для 4G уже к 2025 году.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» закрыл для физлиц исходящие SWIFT-переводы в Грузию и Белоруссию
- 2 Российский KFC подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа
- 3 Повышение налогов для богатых, перебои с поставками воды: главное 27 октября
- 4 Ford Motor продала «Соллерсу» долю в совместном предприятии
- 5 Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?
ВОЗМОЖНОСТИ
28 октября 2022
30 октября 2022
30 октября 2022
Популярное
Новости