Санкции Новой Зеландии, российские ноутбуки F+ Flaptop: главное 31 октября

Карина Пардаева
Санкции Новой Зеландии, российские ноутбуки F+ Flaptop, ритейлер «Светофор» закрыл свой единственный магазин в бельгийском городе Опвейк и другие события 31 октября.
Санкции Новой Зеландии, российские ноутбуки F+ Flaptop: главное 31 октябряКарина Пардаева
Мир
- Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и СМИ.
Бизнес
- Купившая коньячный бренд «Киновский» ГК «Алвиса» планирует начать производство одноименных настоек крепостью 35%. Категория настоек менее конкурентная и более доходная, к тому же текущий рост спроса на коньяк может быть временным.
- Структуры «Марвел-Дистрибуции» в ноябре запустят в России розничные продажи ноутбуков под собственной маркой F+ Flaptop, а в 2023 году намерены локализовать их производство в стране.
- Китайская телекоммуникационная компания Huawei может окончательно покинуть Россию. Другой источник «Известий» подтвердил, что Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства напрямую.
- Казахская сторона заморозила совместный проект с российской компанией «Безопасная информационная зона» («Бизон», партнер Сбербанка, ранее входивший в его структуры) по обеспечению кибербезопасности в стране стоимостью около 2,4 млрд рублей.
- Частный медицинский холдинг «Медскан», акционером которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа», приобрела у UFG Private Equity сеть медицинских лабораторий KDL. Сумма сделки могла составить 15-20 млрд рублей.
- Российский ритейлер «Светофор» закрыл свой единственный магазин в бельгийском городе Опвейк. В Европе сеть развивалась под брендом Mere.
- Россияне стали чаще покупать мебель и товары для дома через интернет, следует из статистики продаж онлайн-ритейлеров за октябрь. Гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» фиксирует рост спроса в этой категории на 60%, а Ozon сообщает об увеличении интереса вдвое. Двукратный рост продаж мебели и товаров для дома с начала года заметили и в Wildberries.
- Twitter планирует повысить размер ежемесячной платы для верифицированных страниц.
- «Тинькофф» запускает свой сервис по продаже автомобилей. В тестовом режиме через сервис уже запустили продажи Haval.
Транспорт
- Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что полеты по маршруту Астана — Новосибирск будут временно приостановлены, также приостанавливаются рейсы Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отмена связана с «невыдачей разрешения авиавластей России на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги
- 2 Мосбиржа запустит торговлю валютами Киргизии и Таджикистана
- 3 Из пяти крупнейших технокомпаний мира лишь акции Apple не просели к концу недели
- 4 Россияне стали в два раза меньше интересоваться курсами валют
- 5 Россиянам запретили использовать криптокошельки. Что это значит?
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2022
31 октября 2022
31 октября 2022
Популярное
Новости
ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение
Истории