Уголовное наказание для уклонившихся от мобилизации, Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства и другие новости 1 ноября — в дайджесте RB.RU.

Штраф для уклонистов от мобилизации, новая платежная система «Астрасенд»: главное 1 ноября