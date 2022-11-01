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Штраф для уклонистов от мобилизации, новая платежная система «Астрасенд»: главное 1 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Уголовное наказание для уклонившихся от мобилизации, Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства и другие новости 1 ноября — в дайджесте RB.RU.

Штраф для уклонистов от мобилизации, новая платежная система «Астрасенд»: главное 1 ноября

Россия

  • Группа парламентариев подготовила законопроект о введении уголовного наказания для уклонившихся от мобилизации. Уклонистов предполагается штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, наказывать принудительными работами или лишать свободы на пять лет. Законопроект готов к внесению на рассмотрение Госдумы.

Бизнес

  • Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства. IMAX прекратила деятельность в России в июне, но другие сети кинотеатров если и обращаются из-за этого в суд, то только с требованием, наоборот, расторгнуть контракт. Участники рынка считают, что кинотеатры судятся с IMAX с расчетом на возвращение компании в страну. 

Финансы

  • Брокеры начали открывать VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам.  Торги будут проходить через западную инфраструктуру.
  • Центральный банк России зарегистрировал платежную систему «Астрасенд». С ее помощью можно будет переводить рубли и доллары за рубеж и по России. Список стран опубликуют в скором времени.
  • К российским брокерам активно переходят клиенты популярной среди отечественных инвесторов американской Interactive Brokers (IB). Во многом это связано с расконвертацией депозитарных расписок в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке.

Медиа

  • Совет блогеров при Совфеде попросил Владимира Путина разблокировать Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов).

Фото на обложке: Unsplash

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