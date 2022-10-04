Турецкие бренды женской одежды, снижение спроса на импортную технику: главное для бизнеса 4 октября

Карина Пардаева
«Джамилько» пополнился новыми брендами женской одежды, спрос на импортную бытовую технику снизился, типографии предупредили о риске остановки своей деятельности и другие новости 4 октября — в обзоре RB.RU.
Турецкие бренды женской одежды, снижение спроса на импортную технику: главное для бизнеса 4 октябряКарина Пардаева
Россия
- Правительство России планирует поддержать малый и средний бизнес во время объявленной мобилизации. Среди предложений — сохранение статуса собственника бизнеса, заморозка выплат по аренде, упрощенная передача дел призванного предпринимателя.
- Премьер-министр Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях частичной мобилизации.
Финансы
- Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил о планах ведомства разрешить любым отраслям бизнеса международные расчеты в криптовалютах. Однако России необходима своя криптоинфраструктура, чтобы защитить интересы граждан и контролировать легальность использования цифровой валюты.
Бизнес
- Телеком-операторы «Мегафон» и его «дочка» Yota объединят свои розничные сети до конца 2023 года. Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.
- «Кассир.ру» потребовал от «Яндекса» 328 млн рублей в качестве компенсации за дискриминацию. Представители сервиса уверены, что из-за создания «Яндексом» обогащенных ответов в поисковой выдаче «Кассир.ру» недосчитался пользователей.
- Российские компании продолжают активно платить за зарубежное программное обеспечение. В общей сложности российский бизнес платил или собирается платить за более чем 30 видов IT-решений. Среди них: ThinkCell, Amazon Web Services, Dropbox, Gsuite, Clickmeeting, Jira и другие.
- Дистрибутор на fashion-рынке «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist. Первые магазины некоторых этих марок планируется открыть уже в этом месяце в московском торговом центре «Афимолл».
- Ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в РФ, в оставшихся идет распродажа товара, ранее выгруженного со складов.
- С начала 2022 года спрос на импортную бытовую технику снизился на 12,6% в общем объеме покупок и на 5,5% в денежном выражении. Ритейлеры бытовой техники и электроники отмечают, что россияне охотно приобретают товары китайских, турецких и российских производителей.
- Российские типографии предупредили о риске остановки своей деятельности из-за дефицита иностранного оборудования. До 90% их производственных мощностей были представлены оборудованием из Европы, Северной Америки и Японии.
Сервисы и медиа
- Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн за отказ в удалении фейков о ВС РФ.
- Суд в Москве оштрафовал сервис TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить материал с ЛГБТ-пропагандой.
- Во втором квартале 2022 года в России снизился мобильный трафик — 8,35 млрд Гб данных. Кварталом ранее этот показатель составлял 8,54 млрд Гб. Специалисты связывают снижение мобильного трафика с блокировками иностранных онлайн-ресурсов, введенными после начала спец операции, а также с добровольным отказом от работы в России зарубежных сервисов.
- Британский лейбл WARP изъял свои каталоги из российских музыкальных сервисов. Большинство лейблов изымает треки непублично. Сокращение каталога же неизбежно приведет к развитию пиратства, говорят эксперты рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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