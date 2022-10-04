«Джамилько» пополнился новыми брендами женской одежды, спрос на импортную бытовую технику снизился, типографии предупредили о риске остановки своей деятельности и другие новости 4 октября — в обзоре RB.RU.

Турецкие бренды женской одежды, снижение спроса на импортную технику: главное для бизнеса 4 октября