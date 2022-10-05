RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса: Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР, Турция и Россия обсуждают альтернативы «Миру», в Чехии и Испании перестали принимать UnionPay российских банков и другие новости 5 октября.

Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября