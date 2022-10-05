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Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса: Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР, Турция и Россия обсуждают альтернативы «Миру», в Чехии и Испании перестали принимать UnionPay российских банков и другие новости 5 октября.

Турецкий Troy вместо «Мира», инвестиции в недвижимость: главное для бизнеса 5 октября

Мир

  • Президент США Джо Байден подписал закон о запрете американскому министерству финансов участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствований (СДР), находящихся у России и Белоруссии. 
  • Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России — в него войдет ограничение цен на российскую нефть, узнала Politico. Окончательно документ должны принять 5 октября.

Россия

  • Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.  Также Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав страны.
  • Российский книжный союз попросил Минпромторг ввести отсрочку от мобилизации для полиграфической отрасли: в типографиях усиливается дефицит кадров, а призыв сотрудников может привести к простоям или полной остановке предприятий.

Финансы

  • Анкара и Москва обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы «Миру» — Aydınlık.
  • В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков России. Чаще всего проблемы возникали с банкоматами KB Bank и Euronet, Kutxabank, ING.

Бизнес

  • Продажи водки и другого крепкого алкоголя за полгода упали на 15%. Средняя цена импортной бутылки упала с 439 до 420 рублей, что все равно значительно дороже отечественных крепких напитков, чья средняя цена — 245 рублей.
  • Общий объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам трех кварталов 2022 году составил 334 млрд рублей. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
  • «Авито» запустил выкуп у своих пользователей смартфонов, которые будет ремонтировать и перепродавать с собственной гарантией. 
  • Бизнес попросил правительство продлить на два года мораторий на проверки — до 2024 года. Власти пока не видят необходимости продлевать мораторий и планируют придерживаться решения об освобождении от проверок низкорисковых видов бизнеса.

Фото на обложке: Unsplash

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