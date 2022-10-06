Болгария вывела российских поставщиков атотоплива из-под санкций, мебельный бренд «Ангстрем» решил ускорить обновление своих салонов, Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных и другие новости 6 октября — в дайджесте RB.RU.

«Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября