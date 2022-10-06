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«Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Болгария вывела российских поставщиков атотоплива из-под санкций, мебельный бренд «Ангстрем» решил ускорить обновление своих салонов, Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных и другие новости 6 октября — в дайджесте RB.RU.

«Ангстрем» спешит обновить салоны, субсидии для выпуска электроники: главное 6 октября

Мир

  • Болгария вывела российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации с горючим в стране.

Россия

  • Минцифры предложило распространить отсрочку от частичной мобилизации на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.
  • В правительстве заявили о планах запустить субсидию для выпуска серийного производства гражданской электроники. Таким образом власти намерены нарастить производство ноутбуков, компьютеров, планшетов. 

Бизнес

  • Мебельный бренд «Ангстрем» на фоне ухода шведской IKEA решил ускорить обновление своих салонов, которые оборудует комнатами с готовыми интерьерными решениями.
  • В третьем квартале в России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза по сравнению со вторым. В июле-сентябре ритейлеры реализовали 6,5 млн смартфонов.
  • Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных и предусмотрело в нем ответственность для должностных лиц. Новая версия документа предусматривает штрафы для должностных лиц компаний за утечку данных от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц штраф за это же составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн рублей.

Фото на обложке: Jirsak / Shutterstock

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