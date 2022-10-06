С июля продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза

В третьем квартале в России продажи смартфонов выросли в 1,5 раза по сравнению со вторым. В июле-сентябре ритейлеры реализовали 6,5 млн смартфонов.
На рост продаж повлияло восстановление ассортимента смартфонов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок. В конце лета рынок также поддержали закупки гаджетов перед школьным сезоном, сообщили «Известия».
Бренды из Китая в общей сложности заняли более 70% от всех штучных продаж российского рынка. Средний чек за июль-сентябрь оценивается примерно в 21 тыс. рублей — на 9% ниже уровня прошлого года.
По итогам 2022 года может быть продано до 25 млн смартфонов. Это примерно на 23% меньше, чем в 2021 году, спрогнозировали аналитики.
Летом в России также вырос прос на противоударные и влагозащищенные смартфоны. Потребители на фоне падения доходов хотят купить устройство с более длительным сроком службы.
В основном подобные модели выбирают для экстремальных видов спорта или активного отдыха, однако сейчас потребитель обратил на них внимание в связи с более долгим сроком службы.
Цены на подобные гаджеты в среднем начинаются от 10 тыс. рублей и достигают порядка 30 тыс. рублей. В основном их продают китайские бренды.
Фото на обложке: N.Z.Photography /
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