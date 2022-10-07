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Япония расширила персональные санкции, зарубежные компании потеряли $240 млрд от ухода из РФ: главное за 7 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне 226-го дня спецоперации: Япония расширит список индивидуальных санкций, бизнес сможет самостоятельно обезличивать персональные данные перед передачей в единую госсистему, ушедшие из России компании потеряли $240 млрд и другие новости 7 октября.

Япония расширила персональные санкции, зарубежные компании потеряли $240 млрд от ухода из РФ: главное за 7 октября

Мир

  • Правительство Японии расширит список индивидуальных санкций в отношении РФ в связи тем, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в число субъектов федерации по итогам проведенных там референдумов, заявил заместитель генсека кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Бизнес

  • Предприниматели смогут самостоятельно обезличивать персональные данные перед передачей в единую госсистему. Такая возможность предусматривается поправками в закон «О персональных данных». 
  • Барбершопов за два года в 15 крупнейших городах России стало больше на 54%. Этот сегмент бизнеса оказался устойчивым к перманентному кризису из-за пандемии и спецоперации. Среди причин роста — развитие сетевых франшиз, предприниматели стали открывать барбершопы в экономсегменте.
  • Зарубежные компании, приостановившие свою работу в России или ушедшие из страны, с конца февраля 2022 года потеряли $200-$240 млрд. Больше всего убытки понесли фирмы из США и Великобритании.
  • Российские магазины созданной в Германии DIY-сети OBI готовятся к ребрендингу. Возможные новые названия торговых точек HOBI и OBBI. Смена вывески для нового собственника компании — вынужденный шаг, он должен это сделать в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети.

Транспорт

  • Запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 16 октября — Росавиация.
  • Билеты на популярные в последние две недели зарубежные и приграничные российские направления подешевели до уровня месячной давности. Например, срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации мог обойтись в 600–700 тыс. рублей, сейчас можно найти за 20 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно.

Фото на обложке: everything possible / Shutterstock

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