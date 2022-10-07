RB продолжает следить за ключевыми новостями для бизнеса на фоне 226-го дня спецоперации: Япония расширит список индивидуальных санкций, бизнес сможет самостоятельно обезличивать персональные данные перед передачей в единую госсистему, ушедшие из России компании потеряли $240 млрд и другие новости 7 октября.

Япония расширила персональные санкции, зарубежные компании потеряли $240 млрд от ухода из РФ: главное за 7 октября