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Число барбершопов в России за два года выросло на 54%

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Барбершопов за два года в 15 крупнейших городах России стало больше на 54%. Этот сегмент бизнеса оказался устойчивым к перманентному кризису из-за пандемии и спецоперации. Среди причин роста — развитие сетевых франшиз, предприниматели стали открывать барбершопы в экономсегменте.

Число барбершопов в России за два года выросло на 54%

Лидерами по приросту количества барбершопов за это время стали Новосибирск — рост на 87%, Уфа — 71%, Ростов-на-Дону — 70%, Санкт-Петербург — 65% и Казань — 59%, сообщил «Коммерсантъ».

Для запуска барбершопа, по подсчетам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, в среднем требуется от 2 млн рублей, срок окупаемости — от 14 месяцев. Владелец сети FIDEL Геворг Вопян говорит о 3,5–5 млн рублей и сроках окупаемости 24–36 месяцев. 

Основная аудитория барбершопов — молодые мужчины, поэтому это один из наиболее уязвимых сегментов франчайзинга, считает Рождественская. По ее прогнозам, в скором времени спрос на открытие новых барбершопов упадет до момента стабилизации геополитической ситуации.

Фото на обложке: Unsplash

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