Барбершопов за два года в 15 крупнейших городах России стало больше на 54%. Этот сегмент бизнеса оказался устойчивым к перманентному кризису из-за пандемии и спецоперации. Среди причин роста — развитие сетевых франшиз, предприниматели стали открывать барбершопы в экономсегменте.

Число барбершопов в России за два года выросло на 54%