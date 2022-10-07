Число барбершопов в России за два года выросло на 54%

Барбершопов за два года в 15 крупнейших городах России стало больше на 54%. Этот сегмент бизнеса оказался устойчивым к перманентному кризису из-за пандемии и спецоперации. Среди причин роста — развитие сетевых франшиз, предприниматели стали открывать барбершопы в экономсегменте.
Лидерами по приросту количества барбершопов за это время стали Новосибирск — рост на 87%, Уфа — 71%, Ростов-на-Дону — 70%, Санкт-Петербург — 65% и Казань — 59%, сообщил «Коммерсантъ».
Для запуска барбершопа, по подсчетам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, в среднем требуется от 2 млн рублей, срок окупаемости — от 14 месяцев. Владелец сети FIDEL Геворг Вопян говорит о 3,5–5 млн рублей и сроках окупаемости 24–36 месяцев.
Основная аудитория барбершопов — молодые мужчины, поэтому это один из наиболее уязвимых сегментов франчайзинга, считает Рождественская. По ее прогнозам, в скором времени спрос на открытие новых барбершопов упадет до момента стабилизации геополитической ситуации.
Фото на обложке: Unsplash
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