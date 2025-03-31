Сервис онлайн-чаевых «Плавно» привлек $1 млн частных инвестиций
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В планах у «Плавно» — стать лидером среди сервисов онлайн-чаевых в сегменте АЗС и занять 60% этого рынка. К платформе уже подключены «Газпром», «Роснефть» и «Трасса», уточнили в пресс-службе. В бьюти-отрасли планируется увеличить долю рынка до 50%, в HoReCa — до 10-20%. На данный момент у сервиса уже более 10 тыс. клиентов из этих сегментов, утверждает компания.
По мнению основателя сервиса Артура Гаврилова, инвестиции «позволят ускорить технологическое развитие и укрепить доверие партнеров». С начала года выручка сервиса увеличилась почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в компании.
Согласно pre-money оценке White Stone, 100% «Плавно» стоит 970 млн. рублей. Ранее основатели инвестировали свои собственные средства в проект, их объем также составил $1 млн.
- На прошлой неделе банк для предпринимателей «Точка» совместно с «Акселератором ФРИИ» заявили о создании к концу марта программы для конвейерного инвестирования в стартапы из сфер электронной коммерции, финтеха, логистики и маркетинга с выручкой от 20 млн рублей. В рамках проекта «Точка» намерена вложить до 500 млн рублей в каждый стартап, который кредитная организация сочтет подходящим для партнерства.
Фото на обложке: Juliya Shangarey / Shutterstock / FOTODOM
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