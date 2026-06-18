Кто ты из Винкс: Додо запускает коллаборацию с Winx Club — уже с 30 июня в сети появится пицца «Энчантикс»В коллекции также появится коктейль, вдохновленный феями, мерч — обвесы для сумок, а также тест «Кто ты из Winx?»
Сеть «Додо Пицца» объявила о запуске коллаборации с Winx Club: совместная коллекция появится в кафе сети уже 30 июня. Среди тематических новинок — пицца «Энчантикс», коктейль Winx, а также обвесы для сумок, вдохновлённые персонажами мультсериала. Коллаборация приурочена к возвращению Winx Club на экраны после масштабного перезапуска в 2026 году.
Главной новинкой станет пицца «Энчантикс»
Главным продуктом коллаборации станет пицца «Энчантикс» на сливочно-сырной основе с цветными сырными шариками и брусничным соусом. Специально для проекта также разработали молочный коктейль Winx со вкусом малины и драгонфрута.
Все продукты будут продаваться в лимитированной упаковке с элементами фирменного стиля «Додо» и Winx Club.
Гости смогут собрать коллекцию аксессуаров с феями Winx
Вместе с заказами посетителям будут доступны тематические обвесы, созданные по мотивам шести главных героинь мультсериала — Блум, Стеллы, Флоры, Музы, Текны и Лейлы.
Аксессуары будут выдавать случайным образом. Их можно использовать для украшения сумок, одежды, рюкзаков или гаджетов.
Коллаборация также выйдет за рамки меню и мерча: для участников проекта подготовили специальное оформление пиццерий и тест «Кто ты из Winx?» в мобильном приложении. Пользователи смогут узнать, на какую из героинь мультсериала они похожи больше всего.
Запуск коллаборации состоится одновременно в восьми странах
Совместный проект станет одним из крупнейших международных запусков в истории «Додо». Акция пройдёт в России, Казахстане, Беларуси, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Сербии и Монголии.
Лидер маркетинговых коммуникаций «Додо» Мария Широкова заявила, что проект стал особенным для бренда, поскольку Winx Club остаётся одним из самых узнаваемых мультсериалов для целого поколения зрителей.
«Мы надеемся, что все, кто вырос на истории фей из Алфеи, снова почувствуют магию внутри себя. Пора закрыть главный гештальт детства и узнать, кто же ты из Винкс», — отметила Мария Широкова, лидер маркетинговых коммуникаций в «Додо».