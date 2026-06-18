Кто ты из Винкс: Додо запускает коллаборацию с Winx Club — уже с 30 июня в сети появится пицца «Энчантикс»

Сеть «Додо Пицца» объявила о запуске коллаборации с Winx Club: совместная коллекция появится в кафе сети уже 30 июня. Среди тематических новинок — пицца «Энчантикс», коктейль Winx, а также обвесы для сумок, вдохновлённые персонажами мультсериала. Коллаборация приурочена к возвращению Winx Club на экраны после масштабного перезапуска в 2026 году.

Главной новинкой станет пицца «Энчантикс»

Главным продуктом коллаборации станет пицца «Энчантикс» на сливочно-сырной основе с цветными сырными шариками и брусничным соусом. Специально для проекта также разработали молочный коктейль Winx со вкусом малины и драгонфрута.

Все продукты будут продаваться в лимитированной упаковке с элементами фирменного стиля «Додо» и Winx Club.

Гости смогут собрать коллекцию аксессуаров с феями Winx

Вместе с заказами посетителям будут доступны тематические обвесы, созданные по мотивам шести главных героинь мультсериала — Блум, Стеллы, Флоры, Музы, Текны и Лейлы.

Аксессуары будут выдавать случайным образом. Их можно использовать для украшения сумок, одежды, рюкзаков или гаджетов.

Коллаборация также выйдет за рамки меню и мерча: для участников проекта подготовили специальное оформление пиццерий и тест «Кто ты из Winx?» в мобильном приложении. Пользователи смогут узнать, на какую из героинь мультсериала они похожи больше всего.

Запуск коллаборации состоится одновременно в восьми странах

Совместный проект станет одним из крупнейших международных запусков в истории «Додо». Акция пройдёт в России, Казахстане, Беларуси, Турции, Кыргызстане, Таджикистане, Сербии и Монголии.

Лидер маркетинговых коммуникаций «Додо» Мария Широкова заявила, что проект стал особенным для бренда, поскольку Winx Club остаётся одним из самых узнаваемых мультсериалов для целого поколения зрителей.