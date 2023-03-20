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Соцсеть «Одноклассники» поменяет логотип

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская соцсеть «Одноклассники» обновила свой логотип, сократив его до «ОК», рассказали в пресс-службе компании.

Соцсеть «Одноклассники» поменяет логотип

Официально показать новую эмблему собираются в развлекательной передаче «ОКнутые люди». В компании отмечают, что изменение логотипа призвано показать, что сегодня «Одноклассники» уже выходят за рамки просто соцсети. Там также сообщили, что новый логотип — это лишь первый шаг на пути к переосмыслению визуального стиля платформы.

Шоу «ОКнутые люди» будет вести Сергей Бурнов, во время программы участники будут угадывать увлечения пользователей и состязаться за призы. В проекте примут участие известные российские блогеры и актеры.

В минувшем году социальная сеть запустила монетизацию контента в ленте для тех авторов, на которых подписано более 1 тыс. человек.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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