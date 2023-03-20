Соцсеть «Одноклассники» поменяет логотип

Российская соцсеть «Одноклассники» обновила свой логотип, сократив его до «ОК», рассказали в пресс-службе компании.
Официально показать новую эмблему собираются в развлекательной передаче «ОКнутые люди». В компании отмечают, что изменение логотипа призвано показать, что сегодня «Одноклассники» уже выходят за рамки просто соцсети. Там также сообщили, что новый логотип — это лишь первый шаг на пути к переосмыслению визуального стиля платформы.
Шоу «ОКнутые люди» будет вести Сергей Бурнов, во время программы участники будут угадывать увлечения пользователей и состязаться за призы. В проекте примут участие известные российские блогеры и актеры.
В минувшем году социальная сеть запустила монетизацию контента в ленте для тех авторов, на которых подписано более 1 тыс. человек.
Фото на обложке: XanderSt /
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