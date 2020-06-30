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«Одноклассники» добавили новый формат рекламных объявлений для бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

«Одноклассники» добавили новый формат рекламных объявлений для бизнеса

Посты могут включать  различные элементы: текст, карточки товаров из каталога страницы в «Одноклассниках», ссылки, переход в профиль или группу.

Теперь при создании поста с пометкой «рекламная публикация» пользователь может добавить статичную «карусель»: например, рассказать о товарах и услугах, мотивировать подписываться на группу или профиль, продвигать сразу несколько ссылок в одном посте.

После создания публикация будет доступна по ссылке, и ее можно продвинуть от имени группы или личного профиля в рекламном кабинете соцсети. Кроме того, публикацию можно продвигать через формат промопоста на платформе myTarget.

Создавать и продвигать публикации с «каруселью» можно в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении «Одноклассников» на iOS. В ближайшее время эта возможность появится и на Android.

Фото: AlexandraPopova / Shutterstock

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