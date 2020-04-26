«Одноклассники» запустили витрину онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса

В социальной сети «Одноклассники» появилась витрина онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса и исполнителей в период самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Сервис объединит исполнителей и предпринимателей, которые могут оказывать услуги дистанционно.

На витрине будут представлены исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ. В дальнейшем список категорий может быть расширен. Также в специальном блоке будут показываться исполнители, которые подтвердили готовность принимать заказы сейчас.

Сервис рассчитывает помочь предпринимателям получить новых клиентов, а пользователям — быстро найти специалистов. На странице каждого исполнителя или предпринимателя доступны подробная информация, отзывы и рекомендации, а также возможность связаться с помощью личных сообщений в ОК или через другие каналы.

Изображения: пресс-служба «Одноклассников»