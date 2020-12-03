В «Одноклассниках» появились сервисы из платформы мини-приложений «ВКонтакте»

«Одноклассники» объявили об интеграции с VK Mini Apps. Мини-приложения из «ВКонтакте» появились в разделе «Приложения». Об этом Rusbase сообщили представители соцсети «Одноклассники».

Пользователи теперь могут из мобильного приложения «Одноклассников», например, заказывать еду, вызывать такси и искать работу, а разработчики мини-приложений — размещать их сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок.

Найти сервисы в «Одноклассниках» можно в разделе «Приложения». Он доступен на Android, в ближайшее время появится на iOS. Первыми после интеграции заработали сервисы заказа такси от «Ситимобил», доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды.

Фото: пресс-служба «Одноклассников»

«Интеграция платформы мини-приложений — важный этап в развитии синергии продуктов Mail.ru Group. Сервисы на базе VK Mini Apps сделают пользовательский опыт в ОК более разнообразным, <...> разработчики приложений и бренды смогут значительно увеличить свою аудиторию», — пояснил руководитель проектов и мобильного направления социальной сети «Одноклассники» Сергей Ставский.

По данным соцсети, во втором квартале количество активных мини-приложений на платформе VK Mini Apps составляло 16 тысяч, а в третьем — 22 600.

Разработчики (как независимые команды, так и представители бизнеса) могут разместить свой сервис в разделе «Приложения» бесплатно после модерации. Заявку можно подать в настройках мини-приложения. Продвигать свои приложения в соцсети разработчики смогут с помощью рекламного кабинета.

Ранее социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис».

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