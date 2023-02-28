Производитель виски The Officer’s Choice выйдет на российский рынок

Производитель виски The Officer’s Choice — индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) — выйдет на российский рынок. Компания уже договорилась об эксклюзивной дистрибуции двух брендов с Алкогольной сибирской группой (АСГ).
Поставки начались в феврале, контракт будет действовать до октября 2025 года. Ранее марки ABD не были представлены в России, сообщил «Коммерсантъ».
Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов обойдется в 1–1,2 тыс. рублей за бутылку 0,75 л. А Sterling Reserve из шотландских дистиллятов будет стоить от 1,1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей за бутылку.
В прошлом году импорт виски в бутылках сократился в два раза, до 11–12 млн л, поставки наливом выросли на 25%, до 5 млн л. Бренды Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse и ряд других разрешили привозить по параллельному импорту.
Владелец водочного бренда Stolichnaya — ФКП «Союзплодоимпорт» — решил выпускать ликеры, бренди, виски и настойки под брендом Stoli.
В 2022 году на российском рынке появилось 36 новых брендов виски, 20 новых марок джина и 20 наименований ликеров и горьких настоек. Разлив виски, по данным участников рынка, растет на более чем 20% год к году, а продажи некоторых марок увеличились в разы.
Фото на обложке: maeching chaiwongwatthana /
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28 февраля 2023
28 февраля 2023