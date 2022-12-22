Россияне с помощью сервиса «Тинькофф» смогут оплачивать офлайн-покупки частями

«Тинькофф» запустил офлайн-оплату частями. Пользователи еще во время тестирования заинтересовались таким способом оплаты на кассах магазинов. Новая опция поможет растянуть оплату за покупку без значительной нагрузки на бюджет в моменте. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться BNPL-сервисом необходимо сообщить кассиру о намерении оплатить с помощью «Долями» и отсканировать QR-код на кассе магазина. На открывшейся веб-странице появится список покупок, их стоимость, а также график платежей.

Запустить аналогичный сервис намерен «Совкомбанк». Банк уже провел эксперимент с одним из крупных брендов и сейчас масштабирует продукт на другие компании, пишут «Известия».

Банк России приступил к обсуждению первых шагов по снижению рисков, которые возникают у потребителей при покупке товаров или услуг частями без оформления кредитного договора. Здесь имеется ввиду сближение потребительского кредитования и услуги долевой оплаты в законодательстве.

Аналитики отметили, что рынок положительно отреагирует на продукт оплаты покупок частями, и прогнозируют заметный рост продаж с помощью BNPL-сервисов (buy-now-pay-later) в классическом ритейле.

В 2021 году «Тинькофф» запустил BNPL-сервис «Долями». Он сочетает преимущества интернет-эквайринга и программ рассрочки.

Сервис позволяет разделить стоимость покупки на несколько равных частей. Чтобы получить заказ, достаточно будет оплатить только 25% от его цены. Остальная сумма будет списываться с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты. Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание о необходимости пополнения счета.

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