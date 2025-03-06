Спрос на алкоголь в Вологодской области упал на 50% после введения ограничений
Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта сократились более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей и аналогичным днем 2024 года. Такие данные предоставили РБК источники в двух федеральных торговых сетях. С марта в регионе алкоголь можно продавать по будням только с 12:00 до 14:00.
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По данным одной из сетей, продажи всей категории алкоголя (крепкие напитки, вино, слабоалкогольные напитки) в натуральном выражении неделей ранее были выше на 57%. В годовом выражении снижение составило 52%. Источник в другой сети сообщил о падении продаж на 52% к аналогичному дню прошлого года, и на 60% относительно предыдущей недели.
Один из источников отметил, что делать выводы о снижении спроса пока рано, оценить ситуацию можно будет через месяц, когда потребитель адаптируется к новым правилам.
- Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обосновывал ограничение продажи алкоголя необходимостью бороться с пьянством. «В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое», ― отметил глава региона. Новое правило утвердили в ноябре 2024 года, оно вступило в силу в марте 2025-го.
- Местные предприниматели уверены, что ограничения отрицательно скажутся на бизнесе. Один из бизнесменов, решивший закрыть свой бар в Вологодской области, заявил Русбейс, что меры приведут к росту теневого рынка, который уже сейчас присутствует в регионе.
- Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников в разговоре с РБК отмечал, что ограничения не помогут выполнить задачу, которую перед собой поставили власти Вологодской области, поскольку большинство смертей в регионе связаны не с «употреблением высококачественного марочного алкоголя, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном».
Фото на обложке: Maryshot / Shutterstock / FOTODOM
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