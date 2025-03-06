Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Спрос на алкоголь в Вологодской области упал на 50% после введения ограничений

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта сократились более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей и аналогичным днем 2024 года. Такие данные предоставили РБК источники в двух федеральных торговых сетях. С марта в регионе алкоголь можно продавать по будням только с 12:00 до 14:00.

Спрос на алкоголь в Вологодской области упал на 50% после введения ограничений
  1. Новости

По данным одной из сетей, продажи всей категории алкоголя (крепкие напитки, вино, слабоалкогольные напитки) в натуральном выражении неделей ранее были выше на 57%. В годовом выражении снижение составило 52%. Источник в другой сети сообщил о падении продаж на 52% к аналогичному дню прошлого года, и на 60% относительно предыдущей недели.

Один из источников отметил, что делать выводы о снижении спроса пока рано, оценить ситуацию можно будет через месяц, когда потребитель адаптируется к новым правилам.

  • Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обосновывал ограничение продажи алкоголя необходимостью бороться с пьянством. «В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина занимает позорное 71-е место. На этом фоне за последние четыре года число алкогольных супермаркетов увеличилось более чем втрое», ― отметил глава региона. Новое правило утвердили в ноябре 2024 года, оно вступило в силу в марте 2025-го.
  • Местные предприниматели уверены, что ограничения отрицательно скажутся на бизнесе. Один из бизнесменов, решивший закрыть свой бар в Вологодской области, заявил Русбейс, что меры приведут к росту теневого рынка, который уже сейчас присутствует в регионе.
  • Основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников в разговоре с РБК отмечал, что ограничения не помогут выполнить задачу, которую перед собой поставили власти Вологодской области, поскольку большинство смертей в регионе связаны не с «употреблением высококачественного марочного алкоголя, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном».

Фото на обложке: Maryshot / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме