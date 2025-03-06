Продажи алкоголя в магазинах Вологодской области 3 марта сократились более чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей и аналогичным днем 2024 года. Такие данные предоставили РБК источники в двух федеральных торговых сетях. С марта в регионе алкоголь можно продавать по будням только с 12:00 до 14:00.

Спрос на алкоголь в Вологодской области упал на 50% после введения ограничений

https://rb.ru/news/ogranichenie-torgovli-alkogolem/

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