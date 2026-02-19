Охлаждение сим-карт после роуминга проходит успешно в 50% случаев: операторы утверждают, что всё работает штатно

Механизм суточного «охлаждения» сим-карт после возвращения из-за рубежа работает с перебоями. По информации «Коммерсанта», корректная активация происходит примерно в половине случаев. Операторы и регулятор уверяют: есть единичные сбои, но в целом система работает без проблем.

Система хуже работает у «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС

С ноября 2025 года в России действует правило обязательной суточной блокировки сервисов для сим-карт клиентов, которые вернулись из зарубежной поездки или не пользовались номером более трёх суток. Ограничения касаются мобильного интернета и обмена СМС. Для их снятия пользователю нужно открыть гиперссылку из полученного СМС и доказать, что он не бот, пройдя проверку через капчу.

По информации «Коммерсанта», на сегодняшний день механизм действует выборочно. В ряде случаев после возвращения в Россию ограничения не включаются. Иногда абоненты не получают СМС со ссылкой для прохождения капчи, необходимой для восстановления полного набора услуг. Бывает и так, что операторы ограничивают доступ в сеть и возможность отправлять сообщения только через несколько часов после возвращения устройства в домашнюю сеть.

Зафиксированы ситуации, когда у двух клиентов одного оператора при одинаковом времени пребывания за границей и одновременном возвращении система срабатывала по-разному. По данным «Коммерсанта», чаще всего подобные расхождения наблюдались у «Вымпелкома», «МегаФона» и МТС. У Т2 случаи некорректной работы встречаются реже.

Одна из возможных причин — необходимость обработки большого объёма данных

Операторам приходится сопоставлять факты регистрации абонента в сетях 2G, 3G и 4G с историей использования номера — фактом нахождения за рубежом или длительной неактивности. Обработка происходит очень быстро, и требует одновременной работы с большими массивами данных.

Изначально номеру дают доступ в сеть — перечень доступных ему услуг корректируется после. Как сообщает источник «Коммерсанта» на телеком-рынке, на этом этапе возникают расхождения: разнообразие сценариев и неоднозначная трактовка сетевых событий приводят к задержкам или отсутствию блокировки. Дополнительно возможны сложности с доставкой СМС и доступностью сайтов операторов.

На рынке может быть внутренний список «доверенных» сим-карт

Один из источников сообщил «Коммерсанту», что поведение системы зависит от того, как обрабатываются записи в наборах данных. Поэтому даже у клиентов одного оператора возможны разные результаты.

Другой источник «Коммерсанта» указывает, что проблема заключается в настройках ядра сети и программы, которая автоматически считывает услуги клиента и снимает за них деньги со счета. Именно они определяют, что сим-картой не пользовались и факт пребывания в роуминге, от чего и зависит запуск механизма.

Ещё один собеседник «Коммерсанта» допускает наличие внутреннего списка сим-карт, в отношении которых операторы уверены в корректном использовании. В таких случаях охлаждение может не включаться.

Регулятор и операторы связи утверждают, что всё работает правильно

Глава Минцифры Максут Шадаев в ноябре прошлого года заявлял, что на старте фиксировались технические огрехи, однако впоследствии число жалоб практически снизилось до нуля.

Операторы связи подтверждают «Коммерсанту», что охлаждение сим-карт происходит почти всегда без проблем. В «МегаФоне» сообщили, что хотя проблемы случаются, механизм содержит в себе все требования Минцифры.

В Т2 заявляют о полной отладке процесса. По данным компании, почти 70% абонентов, столкнувшихся с блокировкой, сами вводят капчу, тем самым восстанавливая себе доступ к услугам оператора. Остальные — либо боты, либо не делают запросы в каналы сервиса.

В МТС также говорят о стабильной работе. Оператор отмечает, что 70% клиентов вводят капчу и разблокируют услуги через час после того, как они вернулись из международного роуминга.